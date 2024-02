Contingencia ambiental fase 2 ¿cuándo podría activarse y qué significa?

Al corte de las 16:00 horas de este 23 de febrero, la dirección de Monitoreo Atmosférico de la CAMe, reportó que en la estación de Nezahualcóyotl se alcanzaron los 187 puntos de ozono, por lo que se mantiene activada la fase 1 de contingencia ambiental , pero ¿cuándo se activaría la fase 2 y qué implicaría?

¿Cuántos niveles de contingencia hay?

Se tienen tres fases:

Preventiva

Contingencia fase 1

Contingencia fase 2

¿Cuándo se activa la fase preventiva de la contingencia ambiental?

De acuerdo a la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), cuando la contaminación alcanza los 135 puntos de cualquier contaminante, se activa la fase preventiva , pero únicamente se emiten avisos a la población para no realizar actividades al aire libre y se ordena que los vehículos oficiales no operativos, dejen de circular en un 50%.

adn40 La tarde de este 23 de febrero se reportó una calidad de aire extremadamente mala

¿Cuándo se activa la fase 1 de la contingencia ambiental?

En este sentido, la fase 1 de la contingencia ambiental se activa cuando se acumulan 150 puntos de ozono o partículas PM2 o PM10.

En esta fase se aplica el Doble Hoy No Circula, el cual aplica para los vehículos con holograma cero y doble cero. Los automóviles con holograma 2 dejan de circular.

¿Cuándo se activa la fase 2 de la contingencia ambiental?

La CAMe tiene previsto que si los contaminantes llegan a los 200 puntos de contaminación se activaría la fase 2 .

Esto significa que además del Doble Hoy No Circula, las empresas no esenciales deben parar sus actividades, esto con el fin de que la población no se exponga al aire contaminado.

Aunado a ello, se implementan restricciones a la circulación de taxis y transporte público

¿Activarán la fase 2 de contaminación pronto?

Como ya se mencionó, la tarde de este 23 de febrero se alcanzaron los 187 puntos de contaminación, es decir, estuvimos a 13 puntos de la fase 2, pero el aire comenzó a circular y bajaron los niveles, sin embargo mientras los sistemas anticiclónicos se mantengan, esta es una posibilidad latente.

