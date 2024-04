¡Qué suerte! Así aplicará el Hoy No Circula este domingo 14 de abril

La circulación vial en la Ciudad de México y en el Estado de México tendrá que acatar el programa del Hoy No Circula. Para este domingo 14 de abril, la calidad del aire es mala en el Valle de México, por lo que el riesgo de que se active la contingencia ambiental es latente.

Se activó una alerta de calor en la CDMX por las altas temperaturas que podría llegar a tener y esto ha levantado dudas en cuanto al programa del Hoy No Circula. Es por eso que te contamos cómo aplicará para este último día de la semana.

Así aplicará el Hoy No Circula el domingo 14 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció que este domingo 14 de abril habrá un descanso del programa Hoy No Circula. Esto significa que todos los vehículos podrán circular con normalidad por el Valle de México durante todo el día y no recibirán ninguna multa relacionada al programa.

En días normales, las personas de la CDMX y de los 18 municipios conurbados del Estado de México se preocuparían por no romper el programa del Hoy No Circula, sin embargo, este domingo no habrá problemas al respecto. Lo único que podría modificar la medida es que se active el la contingencia ambiental.

Es por eso que si tienes planeado salir el domingo 7 de abril, no deberás preocuparte por el Hoy No Circula. Todos los autos podrán salir de casa y transitar sin complicaciones en la capital del país.

📌#RecomendacionesCAMe

En #TemporadaDeOzono es importante cuidar tu salud y reducir emisiones de contaminantes ¿cómo lo puedes hacer?

✅Consulta el índice AIRE Y SALUD https://t.co/yNKApnj4qb

✅Emplea modos de transporte sustentables#CuidaTuSalud pic.twitter.com/5rL6cozkZH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 13, 2024

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si bien el domingo no aplicará esta medida, cabe destacar que el resto de la semana sí seguirá vigente. Es por eso que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las noticias del Hoy No Circula, ya que las multas por no respetar el programa van desde los los 2 mil 171 pesos hasta los 3 mil 257 pesos. Sin mencionar que existe la posibilidad de que el auto sea llevado al corralón como medida adicional.

