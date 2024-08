¡Ojo aquí! Conoce cómo aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes 9 de agosto

¡Evita multas! Como cada día la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reveló cómo aplica el Hoy No Circula este viernes, por lo cual el 9 de agosto un grueso de la población de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) no podrán transitar con sus vehículos.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades capitalinas, los automovilistas que hagan caso omiso a esta medida de movilidad, se pueden hacer acreedores a una multa de miles de pesos, además de que pueden llegar hasta el corralón.

Por ello, con la finalidad de que no pases malos ratos con las autoridades de tránsito, a continuación te daremos a conocer cómo aplica el Hoy No Circula en la capital de la República Mexicana y en el Edomex este segundo viernes del mes de agosto del 2024.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 9 de agosto en CDMX y Edomex?

Según con el calendario de la CAMe, este viernes 9 de agosto el programa Hoy No Circula aplica para los automovilistas que cuenten con vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 y aquellos que cuenten con holograma 1 y 2 en la CDMX y el Edomex.

De acuerdo con la CAMe, este programa de movilidad comienza a aplicar a partir de las 5:00 y se mantiene activo hasta las 22:00 horas de la fecha antes mencionada.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

En relación a las multas a las cuales los automovilistas se pueden hacer acreedores en la CDMX por no respetar el Hoy No Circula, es importante señalar que éstas pueden ir 2 mil 171.4 y los 3 mil 257.1 pesos dependiendo el caso del infractor.

Vale la pena señalar que las autoridades correspondientes están facultadas en remitir al automóvil al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa antes mencionada.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este viernes 9 de agosto?

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Vale la pena mencionar que los automóviles híbridos, eléctricos, con placas de clásico, motocicletas y aquellos con matrícula para discapacitados, quedan exentos del programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex.

