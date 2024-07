¿Volverá el Doble Hoy No Circula? Autos que descansarán este 22 de julio en el Valle México

El Doble Hoy No Circula es una medida que se toma para disminuir la contaminación en el Valle de México, por lo que los automovilistas siempre deben estar al pendiente de la información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Gracias a las lluvias en la CDMX y el Estado de México (Edomex), el nivel de ozono y la mala calidad del aire se han reducido, disminuyendo la probabilidad de que se dicte contingencia ambiental. Sin embargo, las métricas de contaminantes pueden cambiar drásticamente de un día para el otro dependiendo la temperatura y los gases emitidos por los vehículos. Ante ello, las autoridades piden respetar el medio ambiente y el reglamento de Tránsito y Movilidad.

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula este lunes 22 de julio?

La CAMe establece que los autos que no pueden transitar por las calles de la CDMX ni del Edomex el lunes 22 de julio debido al Hoy No Circula son los que cuentan con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la cuarta semana de julio de 2024?

Lunes, engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes, engomado Azul, terminación 9 y 0.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 21, 2024

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula este lunes 22 de julio?

Los vehículos que están exentos de los lineamientos del Hoy No Circula son los siguientes:

Los vehículos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos de las limitaciones establecidas en el programa.

Holograma 1: 1° y 3° sábado de cada mes, descansan números impares, 2° y 4° sábado de mes.

Holograma 2°: Descansan todos los sábados

Cuentan con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

📌#MantenteInformado

¿Ya conoces la 𝐠𝐮𝐢́𝐚 para circular en la 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨?

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 20, 2024

¿Cuándo podría regresar el Doble Hoy No Circula al Valle de México?

Para que se dicte Doble Hoy No Circula es necesario que en el Valle de México se registren 150 puntos y se establezca la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Caña año, la Fase 1 de Contingencia Ambiental se registra cuando hay mucha contaminación, en muchas ocasiones por fuegos artificiales, por ejemplo, el 16 de septiembre, el Día de la Independencia o el 1 de enero, Año Nuevo. Es por ello que estos días suelen dictarse Doble Hoy No Circula, para disminuir la mala calidad del aire.

