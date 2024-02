No te vas a quedar sin agua; Gobierno federal desmiente día cero por escasez en el Sistema Cutzamala

El Gobierno federal desmintió que se vaya a registrar un día cero en el Sistema Cutzamala , fecha en que se tiene previsto que se acabe el agua en la Ciudad de México y aseguró que se trata de una fake news que tiene el objetivo de que provocar miedo entre la población.

En conferencia de prensa de este miércoles 21 de febrero, las autoridades del Gobierno de México negaron que este día cero vaya a ocurrir y deje sin suministro del vital líquido a los capitalinos. Argumentaron que así como otras noticias falsas, el agua está siendo utilizada para afectar la imagen de la actual administración.

Destacó que fue un miembro de la oposición quien difundió el término “día cero” para espantar a la sociedad. Según el Gobierno, quien esparció la campaña de desinformación fue el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege.

El funcionario propagó la noticia de que por el bajo nivel que tenía el Sistema Cutzamala , la capital del país se acercaba al día en que el vital líquido se acabaría.

El Gobierno federal recordó que en noviembre de 2023, las autoridades locales presentaron acciones para cuidar y preservar el abastecimiento de agua en el Valle de México y se precisó que el Sistema Cutzamala representa el 25% del agua que utiliza la Ciudad de México.

Ante ello, es mentira que si el Sistema Cutzamala registra escasez de agua, es irremediable la CDMX se quedará sin agua. Esto sin mencionar que ningún funcionario actual ha mencionado la llegada del día cero.

¿Qué dijo Martí Batres sobre el día cero en el Sistema Cutzamala?

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, mencionó tras su visita a la Planta Fotovoltaica de la Central de Abasto, que el tema del agua “se trabaja bien” y está garantizado el servicio de suministro de agua potable en el corto, mediano y largo plazo.

Reiteró que no hay ninguna situación de emergencia y aseguró que no existe el llamado “día cero” porque la capital cuenta con una diversificación de fuentes que no dejarán que la CDMX se quede sin agua.

No hay tal día cero, es una falsedad, es una fake news de la oposición conservadora... Yo les digo a los habitantes de la CDMX que el abasto de agua potable está garantizado.

