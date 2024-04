Activan contingencia ambiental en el Valle de México; así aplicará el Doble Hoy No Circula

Este martes 30 de abril la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental debido a que se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 ppb (Partes por billón), así como una mala calidad del aire en la estación de monitoreo de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Por este motivo se activó el Doble Hoy No Circula, en el Valle de México (CDMX y Edomex) por lo que ciertos autos descansarán para tratar de minimizar la contaminación y deberás evitar realizar actividades al aire libre y posponer eventos al aire libre.

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; se recomienda suspender cualquier actividad al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas

¿Cuáles autos aplican en el Doble Hoy No Circula el 1 de mayo?

Si planeabas viajar a algún destino, antes deberás verificar que tu auto pueda circular este 1 de mayo , ya que ciertos vehículos no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) debido al Doble Hoy No Circula, implementado por la contingencia ambiental.

Los siguientes autos no podrán circular este miércoles 1 de mayo debido al Doble Hoy No Circula, en conformidad por lo emitido por la CAMe:



Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2



Carros de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9



Automóviles de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Las unidades que no porten el holograma de verificación, vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos y aquellos con pase turístico o placas foráneas no podrán transitar por las calles libremente y se les aplicará la misma medidas del Doble Hoy No Circula al igual que los vehículos con holograma de verificación 2.



Se restringirá circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.



del 50% de las unidades de a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya Los vehículos de carga local o federal , dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex .



, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el de la o del . Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” deberán dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos y se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

adn40 Este 1 de mayo se activó la fase 1 de contingencia ambiental y ciertos vehículos no podrán circular.

¿Qué daños a la salud provoca la contingencia ambiental?

De acuerdo con la CAMe, la contingencia ambiental tiene serias repercusiones en la salud de los seres humanos al entrar en contacto físico, y puede llegar a provocar las siguientes enfermedades: Otitis media, conjuntivitis, asma y estado asmático.

Los efectos en la salud de la población se han estudiado por varios años y cada tipo de contaminante puede llegar a afectar de forma distinta en el estado de salud de cada individuo. Investigaciones científicas han encontrado que la contaminación no solo puede generar problemas anivel físico sino también psicológico.

Según señala The National Institute of Environmental Health Science s en Estados Unidos, la contaminación del aire se vinculó con una mayor probabilidad de desarrollar trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. En adultos/as mayores, la exposición prolongada a la contaminación puede acelerar significativamente las discapacidades físicas.

A las 16:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de MALA a MUY MALA lo cual indica un riesgo ALTO a MUY ALTO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 30, 2024

