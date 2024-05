Exceso de contaminación: Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y EdoMex

Es oficial, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) informó que este viernes 24 de mayo seguirá la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México. La calidad del aire es muy mala y se recomienda evitar actividades al aire libre.

Debido a los altos índices de contaminación, aunado a la poca ventilación y estabilidad atmosférica, se mantiene la Contingencia Ambiental. Por si fuera poco, las altas temperaturas y la alta radiación solar también son un factor que ha provocado que la contaminación se estanque en la capital del país.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

Más información en https://t.co/mMLLY5GRkf pic.twitter.com/ZZM67SGgsG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 24, 2024

Así aplicaría el Hoy No Circula el sábado 25 de mayo

Por el momento, la CAMe no ha informado si seguirá el Doble Hoy No Circula para el sábado 25 de mayo. Se mantienen a la espera de que cambien las condiciones del clima y a las 20:00 horas o antes lanzarán un nuevo comunicado con la información correspondiente para el fin de semana.

Por si fuera poco, las autoridades de la CDMX lanzaron alerta amarilla por lluvias en la CDMX. Se esperan fuertes lluvias en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Gracias a esto, las condiciones del clima podrían limpiar la zona del Valle de México, lo que podría levantar la contingencia ambiental en la noche.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica para la tarde y noche de este viernes 24/05/2024 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @AlcCuajimalpa, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/JRroxGn2mv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 24, 2024

Recomendaciones ante la Fase 1 de la Contingencia Ambiental

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

