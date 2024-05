¡Conviértete en Jedi! Injuve CDMX dará concierto gratis de Star Wars

Es hora de convertirte en caballero Jedi porque habrá un concierto de Injuve de Star Wars . Este evento se conmemora en el marco del Día de Star Wars, proclamado por los fanáticos de esta saga el 4 de mayo en referencia a la icónica frase de la saga: “Que la fuerza te acompañe” (May the force be with you), que coincide con el día (Mayo 4) May 4, en inglés.

Nuevamente, el Injuve de la Ciudad de México (CDMX) llevará a cabo por tercer año consecutivo este legendario concierto de Star Wars, que será llevado a cabo por las y los integrantes de la orquesta del INJUVE , quienes interpretarán los temas de una de las sagas de ciencia ficción y que ha impulsado la cultura pop y la industria cinematográfica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué sorpresas habrá en el concierto de Star Wars del Injuve CDMX?

Como parte del programa ‘ Los Jóvenes Unen al Barrio ', el Injuve CDMX llevará acabo “Star Wars Sinfónico”, un evento que contará con una orquesta en vivo y donde los fans de la icónica creada por George Lucas, podrán vestirse como sus personajes favoritos como:

Luke Skywalker



Darth Vader



Ahsoka



El Mandaloriano



Han Solo



La princesa Leia

Los fanáticos de la ciencia ficción y la música no solo disfrutarán una orquesta en vivo, pues el concierto de Star Wars de Injuve CDMX estará acompañado de un show en vivo con la compañía teatral ‘Tecuanes’, quienes estarán recreando las escenas más icónicas de las películas como la pelea de Anakin contra Obi Wan o la batalla de Endor.

Si no conoces de qué va cada tema, se dará una breve introducción entre las melodías y de esta manera aquellos que se sientan ajenos podrán empatizar con la música de Star Wars y así emocionarte al igual que todos los caballeros Jedis y Siths que estarán presentes en esta icónico momento, que podrás disfrutar con tus amigos o pareja.

Los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones en vivo como “The Mandalorian”, “Princess Leia’s Theme”, “Cantina Band”, “Anakin’s Theme”, “Yoda’s Theme”, “Imperial March”, entre muchos otros clásicos de esta saga de ciencia ficción.

¿Cuándo será el concierto de Injuve de Star Wars?

La cita al evento es este próximo domingo 5 de mayo, a las 18: 00 horas y se llevará a cabo en la Plaza Manuel Tolsá, calle de Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. La estación de metro más cercana es Allende.

La entrada al concierto de Star Wars del Injuve CDMX será gratuita y podrás ir disfrazado de tu personaje favorito o si lo prefieres llevar algún objeto icónico de la saga como un sable de luz o la máscara de Darth Vader.

🎉¡Que la fuerza siempre esté de nuestro lado! ¡Acompáñanos!✨



🌌Tenemos una cita el 🗓️5 de mayo en la 📍Plaza Manuel Tolsá, para viajar a galaxias muy lejanas y vivir momentos alucinantes con la poderosisima 🎶“Orquesta sinfónica”.



¡Allá nos vemos!#LosJóvenesUnenAlBarrio ✌🏻 pic.twitter.com/os8UKjkRpW — INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) May 1, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.