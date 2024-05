¿Descansará tu auto? Así aplicará el Doble Hoy No Circula el 24 de mayo por Fase 1 de Contingencia Ambiental

La tarde de este jueves 23 de mayo de 2024 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que la Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantiene esta tarde por lo que algunos automóviles entran en el programa Doble Hoy No Circula este viernes.

¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula el viernes 24 de mayo de 2024?

Según el comunicado de la CAMe la contaminación se encuentra en 150 puntos de ozono por lo que se activará el programa Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes y los autos que no podrán salir a las calles son los siguientes:

Autos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

¿Cuántos días han sido de Contingencia Ambiental?

Con esta activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental suman 11 veces en lo que va del año en que la contamicación ha afectado al Valle de México.

¿A cuánto asciende la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

Basados en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México los conductores que no respeten el programa Doble Hoy No Circula, por Contingencia Ambiental podrán ser acreedores a una multa que asciende desde los 2 mil 172 pesos y hasta los 3 mil 257 pesos, según sea el caso infractor y el vehículo podría ser remitido al depósito de autos o corralón.