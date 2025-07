Hoy No Circula jueves 10 de julio: Engomado, placas y municipios con restricción en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este jueves 10 de julio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 40 municipios del Estado de México (Edomex), confirmó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a respetar el programa vigente para contribuir a la mejora de la calidad del aire, especialmente en días con inestabilidad atmosférica y lluvias prolongadas.

¿Qué autos no circulan este jueves 10 de junio?

De acuerdo con el calendario ambiental, este jueves no podrán circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, además con holograma 1 y 2.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/qA4r8f0rlB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 6, 2025

La restricción se mantiene vigente en el horario habitual de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país).

Están exentos de la medida los automóviles con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público y de carga, unidades de emergencia, servicios funerarios y vehículos conducidos por personal médico o que transporten personas con discapacidad con tarjetón vigente.

Se amplía la cobertura del Hoy No Circula en Edomex

Desde el pasado 1 de julio , el programa se extendió a nuevos municipios mexiquenses, entre ellos Toluca, Metepec, Lerma, Tenango del Valle, Ocoyoacac y Tianguistenco, sumando ya 40 localidades del Edomex donde aplica la restricción vehicular.

La medida busca homologar las políticas ambientales entre la Zona Metropolitana del Valle de México y la región de Toluca, ante el crecimiento urbano e industrial que también genera altos niveles de contaminación.

Lluvias en el Valle de México han complicado la circulación en la urbe

Conviene recordar que las lluvias registradas desde el lunes 30 de junio, atribuibles a la humedad provocada por sistemas tropicales en el Pacífico mexicano, han causado afectaciones en distintas zonas del Valle de México.

Aunque no se ha declarado contingencia ambiental ni se ha activado el Doble Hoy No Circula, autoridades de Protección Civil recomiendan evitar transitar por zonas propensas a encharcamientos y estar atentos a las actualizaciones de CAMe.

