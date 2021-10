Captan agresión y persecución sobre Periférico entre automovilistas

Las cámaras de adn40 captaron la agresión y una persecución entre automovilistas en el Anillo Periférico de la CDMX a la altura del Metro Constitución la mañana de este domingo 31 de octubre.

Un vehículo particular se le cerró en varias ocasiones a un taxi en Periférico Oriente y tras intercambiar insultos verbales, comenzó una persecución por alrededor de 2 kilómetros a la altura del Reclusorio Oriente hacia el sur.

Esta mañana ocurrió una agresión entre un vehículo particular y un taxi en #PeriféricoOriente. Los conductores fueron protagonistas de una persecución. #EsDeMañana con @MaxEspejel y @viridianahelo pic.twitter.com/SNM2i5tlwS — adn40 (@adn40) October 31, 2021

El particular continuaba cerrándole el paso al taxi, hasta que los pasajeros de estos, bajaron del vehículo y le lanzaron una botella de cerveza, por lo que particular se echó de reversa para impactar al taxi.

Nuevamente se subieron y continuaron con la persecución que concluyó en el paradero de Cuemanco en la alcaldía Iztapalapa.

Afortunadamente los hechos no pasaron a mayores y no hubo lesionados, sin embargo se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución, no caer en provocaciones a fin de no ser víctimas de extorciones de los llamados “monta choques”.

VIDEO: Captan intento de extorsión de “montachoques” en colonia Roma

Una mujer publicó en redes sociales un video en donde dos supuestos “montachoques” la querían extorsionar en calles de la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Aguas con estos estafadores, se nos cerraron y después pidieron dinero ‘para su llantaescribió el usuario identificado como Dan Tapia.En el video, difundido en la plataforma TikTok, se observó a una conductora al interior de su vehículo, mientras dos hombres intentaron intimidarla para obtener un pago.

