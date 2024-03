Accidente en el metro: Las escaleras eléctricas de Miguel Ángel de Quevedo fallaron y hay heridos

De nueva cuenta se registraron fallas en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. En esta ocasión, durante la tarde del jueves 21 de marzo, las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo fallaron y provocó heridos.

Por si fuera poco, después de la caída de los usuarios, las autoridades de la estación cerraron las escaleras. Prohibieron el paso con la intención de que no haya más heridos hasta que se puedan arreglar los problemas que originaron la falla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué está pasando en el @MetroCDMX?



Varias personas habrían resultado #heridas luego de que una de las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo, en la #Línea3, presentara una falla.



¿Estás ahí? ¡Cuéntanos lo que pasó!https://t.co/h2YIQ8f4os pic.twitter.com/srsnBj9cHV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2024

El metro informó del accidente en la línea 3

Pocos minutos después, el Sístema de Transporte Colectivo informó del accidente a través de sus redes sociales. Señalaron que el personal de seguridad valoró a tres personas después del incidente en las escaleras eléctricas. Detallan que activaron el segudo del Metro para dar seguimiento médico a los heridos.

El primer reporte indicó que fue accionado el botón de paro de las escaleras. Sin embargo, el personal especializado se encuentra revisando el equipo para determinar el motivo del incidente.

De igual manera, el metro invitó a los usuarios a utilizar de manera correcta sus escaleras eléctricas. Recordaron las indicaciones de no correr, no saltas sobre los peldaños, sujetarse correctamente y no tener los cordones de los zapatos expuestos.

Cae un Tráiler en las obras del metro de la línea 1

Los informes de adn40 señalaron que la góndola de un tráiler que transportaba 30 metros cúbicos de grava se cayó en una zanja donde se llevan a cabo obras de remodelación y construcción del metro de la línea 1 del metro.

Ocurrió en Circuito Interior Maestro José Vasconcelos y Gobernador Gregorio V Gelati, en la colonia san Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El tráiler provenía de Zumpango, Estado de México, y se dirigía a una construcción en la Avenida San Antonio.

Camión cae en obras del metro de la línea 1

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.