Calendario Hoy No Circula: Este es el día en que tu carro no circula en el Edomex

Si vives o transitas por la Zona Metropolitana del Valle de México, te conviene revisar el programa Hoy No Circula Edomex, ya que podrías evitar una multa o contratiempo en tu traslado diario.

A continuación, te compartimos el calendario del Hoy No Circula actualizado del 28 de julio al 1 de agosto para que sepas qué vehículos deben quedarse en casa y en qué municipios aplica esta medida.

¿Qué placas no circulan del 28 de julio al 1 de agosto en el Estado de México?

El programa Hoy No Circula Edomex se aplica de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas, y depende del color del engomado y el último dígito de la placa del vehículo, así como del holograma. El calendario determinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es el siguiente:



Lunes 28 de julio : No circulan vehículos con engomado amarillo , placas terminación 5 y 6, hologramas 1 y 2.

: No circulan vehículos con , placas terminación 5 y 6, hologramas 1 y 2. Martes 29 de julio : No circulan autos con engomado rosa , terminación 7 y 8, hologramas 1 y 2.

: No circulan autos con , terminación 7 y 8, hologramas 1 y 2. Miércoles 30 de julio : No circulan vehículos con engomado rojo , placas 3 y 4, hologramas 1 y 2.

: No circulan vehículos con , placas 3 y 4, hologramas 1 y 2. Jueves 31 de julio : No circulan autos con engomado verde , terminación 1 y 2, hologramas 1 y 2.

: No circulan autos con , terminación 1 y 2, hologramas 1 y 2. Viernes 1 de agosto: No circulan vehículos con engomado azul, placas 9 y 0, hologramas 1 y 2.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 27, 2025

Es importante recordar que los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa. Sin embargo, aquellos con holograma 2 no circulan ningún día de lunes a viernes.

¿Qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula Edomex no aplica en todo el estado, sino únicamente en los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a los altos niveles de contaminación en esta región.

Anteriormente, el programa Hoy No Circula aplicaba solo en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Valle de México; sin embargo, a partir del 1 de julio, entró en la fase piloto en los siguientes 30 municipios del Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

Si tienes duda sobre si tu municipio aplica o no el Hoy No Circula Edomex, puedes consultarlo en el sitio oficial de la CAMe.

