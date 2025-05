Hoy No Circula sábado 31 de mayo 2025: Calendario sabatino en CDMX y Edomex

¡Atención! Si tienes pensado sacar el automóvil este sábado deberás tener en cuenta las indicaciones del programa Hoy No Circula tiene contempladas.

El programa Hoy No Circula Sabatino aplicará este sábado 31 de mayo de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana del Valle de México.

Vehículos que NO podrán circular hoy sábado 31 de mayo 2025

Automóviles con holograma 2 y vehículos foráneos, sin importar el último dígito de su placa, tienen prohibida la circulación este sábado.

Cabe destacar que los vehículos con holograma 1 podrán circular libremente, ya que este es el quinto sábado del mes y en esta condición están exentos.

¿Qué autos no circulan este sábado 31 de mayo 2025?

Excepciones. Podrán transitar sin restricciones:



Holograma 00 y 0

Eléctricos e híbridos

Transporte público (taxis, autobuses)

Motocicletas

Vehículos para personas con discapacidad

Unidades de emergencia

Multas por incumplimiento

No respetar el programa Hoy No Circula puede acarrear multas que van de 20 a 30 UMAS, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos en 2025.

Este programa, que se aplica desde 1989 y su versión sabatina desde 2008, busca disminuir los niveles de contaminación en la capital y su zona conurbada, promoviendo una mejor calidad del aire para sus habitantes.

Se recomienda a los conductores revisar su holograma y terminación de placa para evitar sanciones.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.

¿Cómo saber si mi auto no circula?

Para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

