Hoy No Circula en viernes; así aplicará este 23 de mayo en la capital del país

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de establecer cómo aplica el programa del Hoy No Circula . En esta ocasión, para este viernes 23 de mayo ha establecido que miles de conductores no podrán salir de casa, con la misión de los niveles de contaminación en CDMX y Edomex se mantengan bajos.

Los autos que no pueden salir por el Hoy No Circula el viernes

Recuerda que el programa del Hoy No Circula aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, abarcando la mayor parte del día. En esta ocasión, los afectados son:



Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma de circulación 1 y 2

De igual manera, hay que considerar que si se llega a activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, esto provocaría un Doble Hoy No Circula, que afectaría a muchísimos más vehículos; si ocurre, en adn40 te informaremos al momento.

La multa exacta por no respetar el Hoy No Circula

Si no cumples con el Hoy No Circula este viernes 23 de mayo 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

Los autos para los que NO aplica el Hoy No Circula

Sin embargo, existen dos tipos de vehículos que siempre pueden circular en la CDMX y el Edomex, sin importar que se active la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y, por ende, un Doble Hoy No Circula.

Aquellos que pueden circular siempre son los autos híbridos y eléctricos ; si bien es un mercado que recién comienza a instaurarse en México, hay miles de unidades que ya gozan de este beneficio en la capital del país.

