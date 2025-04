Por Fase 1 de contingencia ambiental, así aplicará el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex el 24 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, por lo cual debido a la mala calidad del aire en la capital del país y el Estado de México (Edomex), también se activó el programa Doble Hoy No Circula.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) la calidad del aire se mostró como mala, además de que en la demarcación de Coyoacán presentó muy malos índices de contaminantes.

Es por ello que a continuación en adn40 te daremos a conocer cómo aplica el programa Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, así como las multas que pueden recibir las personas que hagan caso omiso a esta normativa.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con el comunicado emitido por la misma CAMe, el programa ampliado del Doble Hoy No Circula que aplica tanto para la CDMX como para el Edomex, establece que serán los autos con engomado verde, holograma de verificación 0 y 00 y terminación de placas 1 y 2 los que no podrán transitar este próximo jueves 24 de abril.

Las restricciones de circulación en la CDMX y el Edomex comienzan a aplicar desde las 5:00 y se mantienen activas hasta las 22:00 horas del día antes mencionado.

Multas por no respetar el Doble Hoy No Circula

La multa por no respetar el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México, puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo el caso del infractor según el Reglamento de Tránsito y el valor de la UMA.

De igual forma es importante señalar que las autoridades de tránsito están facultadas en remitir el vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá realizar el pago correspondiente de la multa.

Autos exentos al Doble Hoy No Circula

Si bien es cierto que el Doble Hoy No Circula se extiende a más habitantes de la CDMX y el Edomex, también es importante recordar que existe un grueso de la población que queda exento a este programa. Estos son:

Autos híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

