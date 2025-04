Así aplicaría el Doble Hoy No Circula este 3 de abril por fase 1 de contingencia ambiental en CDMX y Edomex

La contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) no bajan, pues recientemente la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la fase 1 por contingencia ambiental, lo cual también podría activar el Doble Hoy No Circula para este jueves 3 de abril.

Fue a través de sus diferentes plataformas de comunicación que la CAMe informó que los gases contaminantes en el Valle de México y la Zona Metropolitana no reducen, por lo cual se mantuvieron las acciones para intentar mejorar la calidad del aire.

Por ello y en caso de que se mantenga la fase 1 de contingencia ambiental, a continuación en adn40 te daremos a conocer cómo aplicaría el programa Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex este próximo 3 de abril de 2025.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves 3 de abril?

De seguir con la fase 1 de contingencia ambiental, este próximo 3 de enero serán todos los autos con holograma de verificación 1 y 2 los que deberán quedarse en casa por el programa Doble Hoy No Circula.

Esta medida también aplica para los autos con holograma 0 y 00 bajo los siguientes criterios;

Autos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Es importante mencionar que este programa de circulación en la CDMX y el Edomex aplica a partir de las 5:00 de la mañana, además de que se mantiene vigente hasta las 22:00 horas de la fecha en cuestión.

Autos exentos al Doble Hoy No Circula

Vale la pena mencionar que los autos que se mantienen exentos al programa Doble Hoy No Circula son aquellos que sean eléctricos e híbridos, autos con holograma de verificación 0 y 00 pero con engomado diferente al antes mencionado.

📄#ComunicadoCAMe | 10:00hrs

Continúa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por #ozono en la ZMVM.

Más información en https://t.co/hGC4BchlU1 pic.twitter.com/mnBMWi68w9 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 2, 2025

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En caso de que seas de las personas que hacen caso omiso al programa Doble Hoy No Circula y demás, es importante recordar que la policía de tránsito está facultada en remitir al corralón tu vehículo. Será en el depósito vehicular que se deberá el pago que puede ser de 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, dependiendo el caso del infractor.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

