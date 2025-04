Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) han provocado la activación Fase 1 de la Contingencia Ambiental . Una medida necesaria para mejorar la calidad del aire y disminuir el riesgo de daños a la salud de la población este 23 de abril.

De igual manera, se activó el Doble Hoy No Circula y ahora miles de conductores tendrán que guardar su vehículo para el día de mañana, ya que esta medida también afecta a los de holograma 0 y 00.

Los autos afectados por el Doble Hoy No Circula

Para el próximo jueves 24, los conductores que no podrán salir, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, son los siguientes:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9 .

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Fase 1 de Contingencia Ambiental: Recomendaciones a la población

Tras la activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, se pide a la población que evite las actividades al aire libre , así como suspender cualquier evento masivo.

De igual manera, han recomendado el uso de cobrebocas, así como cerrar ventanas y reducir el uso de combustibles en casa. Pequeñas acciones que ayudan a minimizar los riesgos a la salud por la exposición a las partículas contaminantes que hay en el aire.

Considerando esto, también recomiendan utilizar el transporte público, el Metro, el Metrobús, el Tren Ligero y cualquier sistema de transporte que pueda reducir el impacto de contaminación de los vehículos particulares.

La multa por no respetar el programa del Hoy No Circula

Si infringes el Hoy No Circula , la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

