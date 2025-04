El Hoy No Circula y la multa por no cumplirlo este martes 22 de abril

Ya terminaron las vacaciones de Semana Santa para muchas personas y es momento de volver a la normalidad. Por ejemplo, el programa del Hoy No Circula seguirá activo con normalidad en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implementó el programa del Hoy No Circula para regular los niveles de contaminación emitidos por los vehículos en el centro del país, por lo que de no cumplirlo, la multa es elevada.

Autos afectados por el Hoy No Circula

Para este martes 22 de abril, los autos que se tendrán que quedar en casa son los siguientes:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Es importante destacar que el programa se encuentra activo desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm, sin excepción en ninguna alcaldía de la CDMX.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Las multas en la Ciudad de México y en el Estado de México se miden a través de la Unidad de Medida Actualizada ( UMAS ). En este caso, para los infractores del Hoy No Circula, la multa puede ir de las 20 a las 30 UMAS, lo que se traduce entre $2,262 y $3,394 pesos.

Sin mencionar que, según sea el caso del infractor, las autoridades pueden decidir si el vehículo debe ser remitido al corralón, lo que implicaría un posible pago extra de aproximadamente mil pesos.

Autos que circulan todos los días

Por otro lado, hay varios vehículos que no tienen qué preocuparse por el Hoy No Circula . El primer grupo y el más conocido es aquel con holograma de verificación 0 y 00, aquellos que solo deben revisar las indicaciones cuando se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, los autos eléctricos e híbridos circulan todos los días, sin ninguna preocupación por el programa. Esto debido a que no emiten los mismos niveles de contaminación que los vehículos de motor tradicionales.

