Tenemos Doble Hoy No Circula por Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX y el Edomex

Ya es oficial, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México por los altos niveles de contaminación en la zona. Gracias a esto habrá un Doble Hoy No Circula este miércoles 19 de marzo que afectará a miles de autos.

Se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb, lo que provocó la activación de la Fase 1 de la Contingencia , ya que excede los niveles permitidos de contaminación en la atmósfera y se debe tomar medidas drásticas para reducirlo.

Así será el Doble Hoy No Circula del 19 de marzo

Mañana miércoles 19 de marzo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Considerando que los hologramas 0 y 00 pueden circular todos los días, ahora se verán afectados por la Fase 1 de la Contingencia, ya que también saldrán afectados por el Doble Hoy No Circula, específicamente, aquellos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

Multa por no respetar el Doble Hoy No Circula

Es importante cumplir con esta norma, ya que de no hacerlo, los conductores tendrán que pagar una importante suma que puede ir de 20 a 30 UMAs, lo que en 2025 equivale a $2,262 pesos hasta los $3,394.

Recomendaciones por el Fase 1 de Contingencia Ambiental

Considerando esto, las autoridades piden a la población reducir al máximo todas las actividades al aire libre, sobre todo a los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

De igual manera, piden posponer todos los eventos al aire libre deportivos, culturales o de espectáculos masivos programados para la tarde mientras se encuentre activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Asimismo, piden a la población su colaboración evitando realizar actividades como fumar, hacer fogatas o utilizar fuegos artificiales.

