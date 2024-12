Este será el costo de la licencia de conducir permanente para 2025

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , anunció el regreso de la Licencia de Conducir Permanente, cumpliendo con uno de los compromisos hechos con la ciudadanía durante la campaña política.

Este documento, que había sido descontinuado en administraciones anteriores, estará disponible nuevamente por un periodo limitado de un año, a partir de noviembre de 2024 y hasta diciembre de 2025.

Del 16 de noviembre a la fecha, 207 mil 320 personas ya han tramitado la #NuevaLicenciaPermanente



¿Por qué regresaron las licencias permanentes en CDMX?

El objetivo, según explicó Brugada, es ofrecer una opción accesible y permanente para los automovilistas de la capital, siempre bajo la premisa de fomentar un manejo responsable.

No obstante, dejó en claro que la medida no implica una “carta abierta” para los conductores, pues se complementa con nuevas políticas públicas destinadas a priorizar la seguridad de peatones y usuarios de vehículos no motorizados.

En este sentido, también se trabajará en un modelo híbrido de multas vehiculares que será anunciado en los próximos meses.

¿Cuál será el costo de la licencia permanente en CDMX?

Uno de los aspectos destacados del regreso de la Licencia Permanente es su costo, pues para todo el próximo año seguirá en mil 500 pesos.

Este precio, vigente durante el periodo mencionado, busca equilibrar la necesidad de facilitar el trámite con la recaudación para fortalecer los programas de movilidad.

Más de 200 mil personas ya han tramitado la licencia permanente

El documento podrá tramitarse en todos los módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), el cual ya ha sido realizado por 207 mil 320 personas.

De acuerdo a la información oficial, las alcaldías donde más se ha solicitado el nuevo documento es Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez.

No obstante, quienes deseen obtener por primera vez la licencia deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos, aprobar un examen que evalúe sus conocimientos sobre regulaciones de tránsito y seguridad vial.

