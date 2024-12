¡Nos quedamos sin churros para el Año Nuevo! El Moro del Centro Histórico registra incendio

La famosa e icónica churrería El Moro ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) registra un incendio en vísperas del Año Nuevo. De acuerdo con el corresponsal Isidro Corro de Fuerza Informativa Azteca (FIA), se reportó una fuerte movilización de parte de los servicios de emergencia ante el avistamiento de una columna de humo dentro del local.

Churrería El Moro del Centro histórico sufre incendio

Este jueves 26 de diciembre, la churrería más visitada de México sufre un incendio dentro de su local. A punto de terminar el 2024, los servicios de emergencia tuvieron que acudir al establecimiento ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 42, Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

#AlMomento | Se registra movilización en la CDMX por humo en una churrería del Centro, en Eje Central, Lázaro Cárdenas y República de Uruguay. No hay lesionados. 🚒🚨 Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/KebHxzw7Yq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 26, 2024

De acuerdo con información reciente, el Heróico Cuerpo de Bomberos atendió el llamado debido a que una columna de humo se avistó dentro del local. Afortunadamente no hubo lesionados ni víctimas mortales en este incidente.

Luego de atender la emergencia, los servicios de emergencia se retiraron del lugar pero se desconoce si la churrería El Moro retomó sus actividades, ya que no emitió ningún comunicado en sus redes sociales. Asimismo, el Heróico Cuerpo de Bomberos no reportó el incidente debido a que no se sufrieron pérdidas materiales significativas y tampoco hubo heridos de gravedad.

Churrería El Moro: Un imperdible de la CDMX

De todas partes de la República Mexicana y el resto del mundo llegan los turistas a visitar la churrería El Moro, pues se convirtió en una parada obligatoria en la CDMX. Esto se debe a que el local de comida mezcla lo mejor de la gastronomía local, los taquitos de pastor y los frescos churros preparados en el momento.

En este lugar también sirven el mejor chocolate de la alcaldía Cuauhtémoc, creaciones auténticas con helado y muchos más postres. Así que si te gusta lo salado con lo dulce, debes visitar la churrería El Moro.

