Realizan megaoperativo en Plaza Izazaga 89 y anuncian confiscación del edificio

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, dio a conocer que aplicarán la extinción de dominio en la plaza de Izazaga 89 , tras realizarse la “Operación Limpieza” contra la mercancía pirata de origen chino.

Ebrard señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se gestionó dicha acción, la cual contó con el apoyo de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública; encontrando mercancía apócrifa y sin documentos .

“Hoy hicimos un operativo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Economía, Seguridad Púbica y Marina, y lo que encontramos fue mercancía en gran cantidad sin ningún tipo de documento, nada (...) Que -por cierto- al propietario ya le voy a mandar una notificación vía la Fiscalía de que ya vamos a aplicar extinción de dominio , porque ya van 3 o 4 operativos”, dijo en entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López Dóriga.

Por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum inició en el Centro Histórico (CDMX)la operación limpieza:88 mil piezas de contrabando fueron aseguradas y serán destruidas por el https://t.co/ODmeX2YZsW el inicio.Agradezco apoyo de la Policía CDMX y la Marina. pic.twitter.com/HJbu1YXZJB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 28, 2024

Videos e imágenes compartidos en redes muestran a las autoridades retirando la mercancía incautada en bolsas negras, las cuales fueron trasladadas en al menos tres camionetas. Ebrard explicó que el IMPI verificó que los productos que comercializan ni siquiera cumplen con las etiquetas exigidas por la normativa .

“Ahorita, de lo que llevaban de camiones, me reporta la gente que está en el operativo, pues no nos alcanzaron para llevarse toda esa mercancía (…) es una cosa que no podemos tolerar. Tenemos un flujo muy grande que está afectando a la industria del calzado, a la industria textil, del juguete, todo, no pagan ningún impuesto”, dijo.

Hasta el momento se han confiscado 90 mil productos falsificados provenientes de China, según un comunicado de la Secretaría de Economía y el IMPI.

“Ahora viene la investigación de dónde salió, cómo vino. Tiene que haber llegado por Lázaro Cárdenas, por Manzanillo, supongo, en el camino hasta el centro de la Ciudad de México, sin documentos, y esto es solo la punta del iceberg, pues vamos a investigar con el apoyo de las autoridades correspondientes cómo es que esto entra”, concluyó Ebrard.

La @SE_Mx y el #IMPI encabezan operativo en el centro de la CDMX en combate a la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal al país. Hasta el momento se han asegurado más de 90 mil piezas de mercancía ilegal. Más detalles 👉 https://t.co/qMh9AMmZY6 pic.twitter.com/OqWiHLkvvl — IMPI (@IMPI_Mexico) November 28, 2024

