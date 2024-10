¿Aplica en quincena? Carros que aplican al Hoy No Circula del 15 de octubre de 2024

A veces la mejor idea es quedarte casa y no salir en quincena, pues el Hoy No Circula del martes 15 de octubre aplicara con normalidad. Por esta razón la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), señaló qué autos descansarían obligatoriamente en el Estado de México y Ciudad de México.

¿Qué carros aplican al Hoy No Circula del martes 15 de octubre de 2024?

Este martes, pese a la quincena, algunos autos tendrán que quedarse estacionados en casa de acuerdo con las normas del Hoy No Circula y que son aplicable en Ciudad de México (CDMX) y (Edomex).

De acuerdo con lo señalado por la CAMe ya señaló que autos no tendrán permitido transitar por las calles, conforme sus placas, holograma y engomado:



Placas 7 y 8



Holograma 1 y 2



Engomado rosa

¿Cuándo podrás tramitar la licencia permanente en CDMX?

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, hizo oficial la fecha en qué los conductores podrán tramitar la licencia de conducir permanente y su costo. La mandataria capitalina dijo que para noviembre de 2024 a diciembre de 2025 comenzará la expedición de este trámite permanente.

El costo de la licencia permanente será de 1, 500 pesos mexicanos y con esta ya no tendrás que renovaba cada 3 años, pero ahora ya te podrás olvidar del engorroso recorrido a los ‘Módulos de Expedición'.

Transporte y alternativas al Hoy No Circula 15 de octubre

Si desgraciadamente tu automóvil aplicó al Hoy No Circula, puedes optar por usar algunas alternativas como lo son: Tren Ligero, Metrobús, Metro CDMX, Ecobici, Cablebús, Mexibús, RTP, Taxi o el nuevo Tren Insurgente, Mexicable, Mexibús o tener algún auto con holograma 0, 00, eléctrico o híbrido.

