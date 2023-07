Así es cómo ocurrirá la séptima extinción de la Tierra, conoce cuándo será

Aunque en la actualidad existen medidas y esfuerzos para evitar la extinción de especies, las condiciones climatológicas y el calentamiento global han provocado consecuencias que con dificultad se revertirán, tal es el caso de un estudio en el que científicos afirman que vivimos la séptima extinción de la Tierra.

Y aunque los seres humanos miran esta situación como un suceso lejano, lo cierto es que de acuerdo con los especialistas la extinción ocurre justo ahora sin darnos cuenta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué es y cómo será la séptima extinción de la Tierra?

De acuerdo con un documento publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences por investigadores de la Universidad de California Riverside y Virginia Tech la extinción es similar a las seis grandes anteriores que fueron documentadas en la historia de la Tierra.

Una extinción como la que vivimos ocurrió hace 550 millones de años, durante el período Ediacárico, pero admitieron que no está claro si esto representa una verdadera “extinción masiva”.

¿Qué está provocando la séptima extinción de la Tierra?

De acuerdo con los investigadores son los cambios ambientales son los responsables de que se pierdan aproximadamente el 80% de todas las criaturas ediacáricas, que fueron las primeras formas de vida multicelulares complejas del planeta.

Los registros geológicos muestran que los océanos del mundo perdieron una gran cantidad de oxígeno durante ese tiempo, y las pocas especies que sobrevivieron tenían cuerpos adaptados para ambientes con menos oxígeno -, explicó Chenyi Tu, coautora del estudio.

La labor de investigación no fue fácil debido a que el reto de los científicos era diferenciar esta extinción de las anteriores debido a que las especies que murieron tenían un cuerpo blando y su conservación fósil no es óptima y esto dificulta la observación de su tamaño corporal, capacidad de movimiento, dieta y hábitos de casi todas.

“Sospechábamos tal evento, pero para probarlo tuvimos que reunir una base de datos masiva de evidencia”, dijo Rachel Surprenant, paleoecóloga

Si bien no está claro por qué los niveles de oxígeno disminuyeron tan abruptamente al final de la era, los científicos concluyeron que el cambio ambiental puede desestabilizar y destruir la vida en la Tierra en cualquier momento.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.