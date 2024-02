Científicos revelan la sorprendente causa de la extinción de los neandertales, hace 28.000 años

La desaparición de los neandertales ocurrió hace aproximadamente 28 mil años y es prácticamente un gran misterio que aún intriga a los científicos y arqueólogos durante décadas. La especie Homo neanderthalensis, que compartió el planeta con Homo sapiens tras evolucionar por separado desde hace unos 600 mil años, es objetos de numerosas teorías que buscan explicar su extinción. Un reciente estudio del Museo de Historia Natural de Londres ofrece una perspectiva inesperada, y sugiere que la interacción entre neandertales y humanos modernos , específicamente en la reproducción, jugó un papel crucial en su desaparición.

Este enfoque innovador, publicado en la revista PaleoAnthropology, plantea que el mestizaje entre ambas especies pudo haber conducido a la extinción de los neandertales no a través de conflictos o competencia, sino por la absorción de estos en la población de Homo sapiens. “Basto tener sexo entre sí para la desaparición de esta especie”, indica el estudio, después de subrayar que existió un proceso de fusión genética más que de aniquilación.

El equipo de investigación, liderado por Chris Stringer, argumentó que la coexistencia y la interacción reproductiva entre neandertales y humanos modernos redujo el número de neandertales que se reproducían exclusivamente entre sí. Esto, a su vez, habría llevado a una disminución gradual de la población neandertal, que vivía en pequeños grupos de cazadores-recolectores. Stringer explicó que “si los neandertales fértiles eran absorbidos regularmente por grupos de Homo sapiens, también eran eliminados de las reservas genéticas de dicha especie, y una fuga tan constante de individuos jóvenes no es algo que pudiera mantenerse durante mucho tiempo”.

La evidencia de esta teoría radica en el hecho de que aproximadamente el 2% del genoma humano actual proviene de los neandertales. Sin embargo, los análisis genéticos no han mostrado signos de que los genes de Homo sapiens hayan tenido un impacto significativo en el acervo genético neandertal, sugiriendo un flujo genético predominantemente “unidireccional”. Según Stringer, esto podría deberse a varios factores, incluyendo la posibilidad de que la reproducción entre las especies no fuera exitosa o que los genomas neandertales disponibles para el estudio no sean representativos de la población en su conjunto.

Aunque la hipótesis planteada por el estudio abrió nuevas vías de investigación sobre la interacción entre neandertales y humanos modernos, los autores advirtieron que aún es temprano para llegar a conclusiones definitivas. “A medida que se secuencien más genomas neandertales, deberíamos ser capaces de ver si algún ADN nuclear del Homo sapiens pasó a los neandertales y demostrar si esta idea es correcta o no”, señalaron.

La investigación sobre la extinción de los neandertales continúa en constante evolución, y aunque esto plantea una perspectiva inesperada sobre las especies primigenias y antiguas, habrían modelado el curso de nuestra historia evolutiva de maneras que hasta ahora comenzamos a entender.

Fuente: Mapping Interactions of H. neanderthalensis and Homo sapiens from the Fossil and Genetic Records | PaleoAnthropology

