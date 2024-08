¡Increíble! Harvard lanza nueva e interesante teoría sobre el origen de la vida

Los científicos de Harvard presentaron una nueva teoría sobre el origen de la vida en la Tierra. Utilizaron un elemento que muchas veces había pasado desapercibido y que en este análisis sería fundamental para propiciar las condiciones necesarias para vivir: los rayos y su electroquímica.

En su investigación “Imitando la electroquímica inducida por rayos en la Tierra primitiva”, publicado en Proceeding of the National Academy of Sciences , los científicos de Harvard plantearon que los rayos transformaron la atmósfera primitiva del planeta hace cuatro mil millones de años y propiciaron la creación de compuestos esenciales para la vida.

¿Cuál es la nueva teoría sobre el origen de la vida de Harvard?

Hace millones de años, la atmósfera de la Tierra estaba dominada por gases inertes como nitrógeno y dióxido de carbono. Un factor que impedía la creación de moléculas orgánicas que pudieran desarrollar la vida en nuestro planeta.

Sin embargo, los rayospudieron haber sido ‘la chispa’ necesaria para activar los gases y convertirlos en compuestos reactivos como el monóxido de carbono, el ácido fórmico y los iones de nitrato y amonio. Con esta interacción habría sido posible el surgimiento de las primeras formas de vida en la Tierra.

¿En qué consiste la nueva teoría sobre el origen de la vida de Harvard?

En pocas palabras, los rayos habrían sido la ‘coincidencia’ necesaria en el planeta Tierra para propiciar las condiciones necesarias para la vida. De no haber entrado en reacción con los gases que había en los primeros años de nuestro planeta, la generación de organismos vivos no habría sido posible o se hubiera retardado otros millones de años.

¿Cómo hicieron esta teoría sobre el origen de la vida en la Tierra?

El profesor del Departamento de Química y Biología de Química en Harvard, George M. Whiteside, lideró la investigación y explicó que, para llegar a dicha conclusión, recrearon las condiciones de la Tierra primitiva de hace millones de años.

Utilizaron un sistema electroquímico de plasma, en donde imitaron las descargas eléctricas de alta energía que eran comunes en el planeta en ese entonces. Así, observaron que los rayos inducían las reacciones químicas necesarias para interfases de vida como gaseosa, líquida y sólida.

La nueva teoría sobre el origen de la vida impactaría en la búsqueda de extraterrestres

Sabíamos que la formación de vida no tiene una explicación clara hasta ahora. Se puede asegurar que nuestra existencia es más que nada una coincidencia fortuita de muchos factores, sin embargo, la nueva teoría sobre el origen de la vida de Harvard podría aislar dichos factores para limitar la búsqueda de vida extraterrestre.

Así, los científicos se concentrarían en planetas que tengan condiciones similares a los de la Tierra primitiva, en donde haya rayos tan potentes que conecten su atmósfera con sus volcanes y océanos, ya que este podría ser un elemento necesario para la formación de vida, de acuerdo con este último avance de la universidad de Harvard.

