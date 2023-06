Happy #SunDay! This week’s space weather report includes:



· 0 C-class solar flares

· 20 M-class flares

· 23 coronal mass ejections

· 2 geomagnetic storms



This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory shows activity on the Sun over the past week.https://t.co/h7qs65v8fb pic.twitter.com/MYhhdbTLVT