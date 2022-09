Existen 2.5 millones de hormigas por cada humano, afirman científicos

Aunque la cifra de humanos en el mundo pronto superará los 8 mil millones en los próximos meses, el número de hormigas en el mundo la supera por mucho, ya que científicos estiman que hay 2.5 millones por cada persona en la Tierra.

Investigadores se han dedicado a evaluar de forma exhaustiva la población mundial de hormigas y estiman que hay 20 mil billones, es decir, 2.5 millones por cada ser humano.

Con dicha cifra no es arriegado decir que los insectos han colonizado casi todo el planeta, ya que son muy activos y sociales.

Khaled Al Hariri/REUTERS FILE PHOTO: Ants carry grains of wheat in a field in Assanamein area, south of Damascus August 20, 2009. REUTERS/Khaled al-Hariri/File Photo

Existen 12 mil especies de hormigas en la Tierra

Las hormigas prosperaron desde la era de los dinosaurios, incluso el fósil más antiguo conocido data de unos 100 millones de años hasta el período Cretácico.

El entomólogo Patrick Schultheiss de la Universidad de Würzburg en Alemania, coautor del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , dijo que las hormigas “son muy importantes para el ciclo de nutrientes, los procesos de descomposición, la dispersión de semillas de plantas y la perturbación del suelo”.

De acuerdo con científicos, hay más de 12 mil especies conocidas de hormigas, que generalmente son de color negro, marrón o rojo y tienen cuerpos divididos en tres partes.

Su tamaño va desde un milímetro hasta 3 centímetros de largo, suelen habitar en el suelo , las hojas o plantas en descomposición.

Estimación de número de hormigas basado en 489 estudios

Las hormigas son nativas de casi todas partes de la Tierra, excepto en la Antártida, Groenlandia, Islandia y algunas naciones insulares, según los especialistas.

Los investigadores basaron su análisis en 489 estudios de poblaciones de hormigas que abarcan todos los continentes donde habitan estos insectos.

La coautora del estudio, Sabine Nooten, también de la Universidad de Würzburg y de la Universidad de Hong Kong, dijo que el gran número de hormigas “da una idea de la escala de su impacto”.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

sga