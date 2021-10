Por qué se cree que en México comenzó el fin de los dinosaurios

La llamada hipótesis Álvarez del físico Luis Álvarez (Premio Nobel), propone que el fin de los dinosaurios fue producto del impacto de un gran meteorito contra la superficie de la Tierra, hace 65 millones de años. La ciencia descubrió, no hace mucho tiempo, que este impacto fue en México.

El misterio de los cenotes en México

La primera persona en vincular el anillo de Yucatán con la teoría de los asteroides de Álvarez fue un periodista de Texas llamado Carlos Byars, en 1981. Este hombre viajó hasta México y, aunque no tuvo forma de probarlo científicamente, encontró que el fin de los dinosaurios y la formación del suelo en la península de Yucatán, podían vincularse.

A mediados de la década de los 80, científicos de la NASA pudieron observar con más detenimiento la formación de la península de Yucatán, en México y descubrieron un anillo casi perfecto de unos 200 km de ancho.

Dentro de este anillo, se encontraban los espectaculares cenotes, unos depósitos de agua de gran profundidad. Por primera vez vieron desde el espacio, como formaban un arco en forma de medio círculo.

Este hallazgo desconcertó a los arqueólogos del “Simposio Latinoamericano de Sensoramiento Remoto”, (celebrado en Acapulco (México) en 1988. ¿Qué podían significar esos hoyos en la tierra?, una científica tenía una idea clara, la colombo-argentina, Adriana Ocampo

Fue esta mujer la primera en comprender que el fin de los dinosaurios, hace 65 millones de años, y el anillo de cenotes en México, tenían relación.

El estudio que comprueba que el fin de los dinosaurios comenzó en México

“Tan pronto como vi las diapositivas, me dije: '¡Ajá, esto es algo asombroso! Estaba muy emocionada pero me mantuve tranquila porque obviamente no lo sabes hasta que tienes más pruebas”, dijo Ocampo, quien ahora tiene 63 años.

Tardó varios años en comprobar su hipótesis, pero al día de hoy, la comunidad científica cree que el anillo de cenotes en México corresponde al borde del cráter que causó un asteroide de 12 km de ancho que golpeó Yucatán.

Gracias a los avances de Ocampo, cuya investigación se publicó en 1991, hoy la teoría sobre el impacto del asteroide, que dio fin a los dinosaurios , cuenta con muchas más precisiones. Creen que provocó un cráter de 30 km de profundidad de forma casi instantánea. Esto levantó la caliza blanda subterránea, de las que están hechos los cenotes.

El lugar exacto del impacto, donde se elevaron impresionantes olas de materia, es una pequeña ciudad llamada Chicxulub Puerto. El lugar donde ocurrió el evento más catastrófico de los últimos 100 millones de años.

Hoy se sabe que México es la cuna de la humanidad, ya que sin ese impacto del asteroide que dio fin a los dinosaurios , la especie humana no se habría desarrollado.

