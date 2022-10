Así es el nuevo invento de Japón, una lavadora para humanos

Si existen lavadoras para limpiar nuestra ropa, ¿por qué no puede haber una lavadora para humanos?, esto podría ser posible gracias a una empresa japonesa que lo intenta llevar acabo.

La empresa de tecnología Science se encuentra trabajando en una lavadora para humanos que para 2025 podría ser una realidad.

Se trata del “Proyecto Usoyaro”, el cual dispone de una avanzada “tecnología de burbujas finas”, así como una variedad de sensores de monitoreo, un sistema de inteligencia artificial para producir una experiencia de baño absolutamente innovadora y un entorno acristalado a prueba de fugas de agua.

De acuerdo con la compañía Science Co. Ltd, el objetivo de la máquina no es solo limpiar a fondo el cuerpo del usuario, sino también proporcionar un espacio de curación donde pueda relajarse y descansar con el sonido de música relajante y la vista de imágenes que se muestran en un agua. Pantalla resistente en el interior de la máquina.

Science La lavadora para humanos incluye sensores que medirán el estado de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos



La “lavadora para humanos” incluirá sensores que medirán el estado de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos, y la inteligencia artificial utilizará los datos recopilados para crear la atmósfera más cómoda posible para el usuario.

Science, espera que la lavadora para humanos este funcionando para 2024, que la compañía espera exhibir en la Exposición de Osaka de 2025.

Este tipo de máquinas no son del todo nuevas, en realidad, un concepto muy parecido surgió en la década de 1970, cuando el gigante japonés de la electrónica Sanyo Electric presentó su ‘Baño ultrasónico’, una lavadora humana que limpiaba, masajeaba y secaba al ocupante en un ciclo totalmente automatizado de 15 minutos”.

El Debate Una lavadora para humanos no es nuevo, pues en la década de 1970 surgió el ‘Baño ultrasónico’ de la empresa electrónica Sanyo Electric.



Sin embargo, el concepto nunca despegó realmente como un producto comercial, pero ahora la compañía Science Co. Ltd. de Osaka que se dedica a las innovaciones en baños y cocinas quiere intentarlo.

Con información de Odditycentral.

