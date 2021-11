Los gatos han puesto en peligro de extinción a estas 8 especies

Si bien los gatos son hoy una realidad de millones de familias que los adoptan para tener una mascota de compañía, lo cierto es que estos felinos aún conservan un instinto salvaje. Esto ha llevado a que un gran número de especies queden en peligro de extinción.

Los perros y gatos son considerados hoy animales domésticos. Sin embargo, los felinos no han alcanzado el mismo grado de domesticación que los perritos, y cuando vagan libremente matan a miles de millones de aves y mamíferos cada año.

Esta situación ha llevado a algunos estados a esterilizar masivamente a los gatos, e incluso a prohibir que sus dueños los dejen libres. En Australia, por ejemplo, se ha propuesto matar a unos 2 millones de gatos salvajes para detener sus ataques a especies en peligro de extinción.

Qué especies están en peligro de extinción por los gatos

Loro de vientre naranja

Wikimedia

La primera de las especies que los gatos han cazado, al punto de llevarla a quedar en peligro de extinción es un colorido loro migratorio originario de Australia.

Desde 2007, Australia ha lanzado un programa de cría en cautiverio para ayudar a aumentar su número.

Numbat

Wikimedia

El numbat es un oso hormiguero marsupial de Australia. Su situación es realmente crítica, y actualmente solo se contabilizan menos de 1000 individuos vivos. En este caso, no solo los gatos salvajes los amenazan, sino también la pérdida del hábitat y otros depredadores como el zorro.

Eslizón de Otago

Wikimedia

Esta especie en peligro de extinción se encuentra nuevamente en Oceanía, donde los gatos parecen ser una amenaza particularmente grave. Se trata de un reptil de Nueva Zelanda, del cual solo se contabilizan 2 mil ejemplares vivos. Esta y otras especies no están acostumbrados a los depredadores y no tienen forma de defenderse, ya que en Nueva Zelanda no existen depredadores naturales.

kākāpō

Este simpático loro de Nueva Zelanda es muy popular en las islas. Es un animal particularmente vulnerable, ya que no puede volar, y su reproducción es muy compleja.

Wikimedia

A través de diferentes esfuerzos de conservación, que se han llevado a cabo durante décadas, a duras penas esta especie ha logrado sobrevivir. Pero el ataque de los gatos se ha convertido en una amenaza real para su supervivencia.

Rata de Cayo Largo

Wikimedia

Otra de las especies en peligro de extinción, se encuentra esta vez en América. Es un roedor del sur de Florida, que debió comenzar a criarse con la ayuda del Zoológico de Lowery y el Reino Animal de Disney desde 2002. Lamentablemente, estos esfuerzos aún no han dado frutos, ya que los gatos no han permitido su liberación en la naturaleza.

El nene

wikimedia

Otra de las aves en peligro de extinción provocado por la proliferación de gatos salvajes, es el nene. Esta ave es particularmente emblemática, ya que se trata del ave oficial de Hawái. Estuvo al borde de la extinción en la década de 1960, y ahora nuevamente están en riesgo, ya que los acecha el parásito T. gondii, que se transmite por los gatos y está relacionado con la muerte de nenes y focas monje hawaianas.

Gato montés chino

Esta especie está en peligro de extinción a causa de los gatos domésticos, pero no porque sean sus depredadores.

canva

Sucede que este animal de la meseta tibetana se aparea con gatos domésticos y lentamente va perdiendo sus características genéticas, lo que podría llevarlo a un olvido definitivo.

Pantera de Florida

pxfuel

La temible pantera está amenazada por los gatos domésticos, sin embargo, y evidentemente, no porque puede convertirse en su depredador. La razón radica en un brote del virus de la leucemia felina en la pantera de Florida en peligro de extinción , virus que comenzó en el gato doméstico y que ha generado que queden 200 panteras en estado salvaje.

Estas son solo algunas de las especies en peligro de extinción que han llegado a este estado, por causa de los gatos domésticos. Muchos gobiernos han comenzado a implementar medidas para controlarlos, ya que las consecuencias podrían ser irreversibles para muchas aves y mamíferos del planeta.

