Investigadores italianos encuentran microplásticos en arterias tapadas

La presencia de microplásticos en arterias surgió como un nuevo factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, según un reciente estudio de la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli en Italia. Este descubrimiento plantea graves preocupaciones sobre los efectos de la contaminación por plásticos en la salud humana, especialmente teniendo en cuenta que la aterosclerosis, una condición caracterizada por la acumulación de placa en las arterias, es responsable de aproximadamente el 50% de las muertes en sociedades occidentales.

Los investigadores encontraron que las personas con microplásticos en su placa arterial tenían 4.5 veces más probabilidades de experimentar un infarto de miocardio, un ictus o morir dentro de los 34 meses posteriores a una operación de endarterectomía carotídea, en comparación con aquellos que no tenían microplásticos en su placa. Esta asociación subraya el riesgo potencialmente grave que representan los microplásticos para la salud cardiovascular, además de los riesgos ya conocidos asociados con la aterosclerosis, como enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades renales y obesidad.

Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de menos de 5 milímetros de longitud, que pueden provenir de la descomposición de productos plásticos más grandes o ser fabricados específicamente para ciertos usos, como en cosméticos. Estas partículas pueden ingresar al cuerpo humano a través de la ingestión, inhalación o absorción a través de la piel, y se ha demostrado que tienen efectos adversos en la salud, incluyendo alteraciones hormonales, problemas inmunológicos y efectos negativos en el microbioma intestinal.

Encuentran polietileno y PVC en arterias humanas

El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine , reveló que aproximadamente el 60% de los participantes que se sometieron a una endarterectomía carotídea tenían polietileno en las placas extraídas de sus arterias, y un 12% también tenía policloruro de vinilo (PVC). Estos indican que la contaminación por plásticos es un problema generalizado y podría estar contribuyendo significativamente a la carga global de enfermedades cardiovasculares.

El Dr. Raffaele Marfella, autor principal del estudio, enfatizó la necesidad de concientizar sobre los riesgos asociados con la contaminación por plásticos y sugirió que reducir el uso de plásticos y buscar materiales alternativos podrían ser pasos importantes para proteger tanto la salud humana como el medio ambiente. Los resultados de este estudio también resaltan la necesidad de más investigación para comprender mejor cómo los microplásticos pueden influir en la progresión de la aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares, así como para desarrollar estrategias para mitigar su impacto.

A medida que se descubren los efectos de los microplásticos en la salud humana, es crucial que tanto los individuos como los gobiernos tomen medidas para reducir nuestra dependencia de los plásticos y proteger nuestro bienestar y el del planeta.

