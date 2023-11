La fórmula científica que reveló cuál es la canción más pegadiza de la historia

La música es parte fundamental de la vida, las personas la han usado para poder comunicar variedad de sentimientos, emociones, experiencias y gracias a esto se ha transformado en un arte. Por este motivo es que la música es tan valorada por las personas, y para la creación de una canción es fundamental la letra y ritmos para que el público pueda apreciarla y que perdure a lo largo de los años.

Muchos artistas buscan que su música o al menos una canción logré ser “pegadiza” para que se mantenga en la mente de las personas. Entre los varios títulos que existen y que muchas personas consideran que su canción favorita podría ser la más popular, un grupo de científicos ha hecho un estudio para encontrar la canción más “pegadiza” en la historia de la humanidad.

Fue en 2016 cuando la Universidad de St. Andrews en Escocia compartió en un artículo la fórmula para que una canción sea popular y la ecuación es: “Receptividad + (previsibilidad menos sorpresa) + (fortaleza melódica) + (1.5 veces repetición rítmica) = una melodía que se queda en tu cabeza”. Gracias a esta fórmula es posible encontrar la canción más “pegadiza” de la historia.

La fórmula muestra la canción más “pegadiza” de la historia

Los investigadores explicación que para que una canción sea pegadiza y difícil de olvidar es necesario entender la fórmula, según el estudio la música necesita de cinco componentes y estos son: sorpresa, previsibilidad, repetición rítmica, potencia melódica y que los oyentes sean receptivos a un nivel básico.

Bajo esta premisa, el estudio reveló que la canción más pegadiza y que nadie puede resistirse a seguir el ritmo cuando comienza es We Will Rock You de Queen. Debido a su fama y cumplir tan perfectamente la fórmula que reveló el estudio, muchas personas consideraron que la composición fue hecha en un laboratorio.

La canción creada por la banda británica nació después de un concierto en Stafford, Inglaterra, fue lanzada en 1977 y fue compuesta por Brian May, guitarrista del grupo. La composición está ubicada en el puesto número 330 de las 500 mejores canciones de la historia según Rolling Stone.

