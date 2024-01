No es necesario tener a una persona agregada para enviar mensaje por WhatsApp

Es normal que cuando deseamos contactar con alguien por medio de WhatsApp pensemos que es necesario tener a esa persona agregada en la agenda del celular. Pero, esto ha cambiado, pues la aplicación permite poder mandar mensajes a las personas, aunque no los tengamos agregados y esta herramienta es algo que pocos usuarios conocen.

Una de las ventajas más grandes de WhatsApp, es que la agenda de la app va ligada a la de tu teléfono y esto permite que mandar mensajes sea tan fácil a los contactos ya agregados. Sin embargo, la aplicación permite mandar mensajes a cualquier persona sin agregarla a la agenda tanto en iOS como en Android.

Enviar mensajes de WhatsApp sin tener el contacto agregado

Para poder enviar mensajes de WhatsApp sin tener a una persona agregada se debe saber que no se requiere de páginas web o algún truco extra, incluso no se requiere una versión beta ni nada parecido, esta herramienta es intuitiva y es fácil de usar. Para poder mandar mensajes a un contacto que no se tiene agregado se deben seguir los siguientes pasos:



En Android , pinchar en el icono de nuevo mensaje , abajo a la derecha. En iOS , el icono es el de un papel con un lápiz y está arriba a la derecha.

, pinchar en el icono de , abajo a la derecha. En , el icono es el de un y está arriba a la derecha. Introducir el número de teléfono completo , con prefijo y todo. Si el contacto es de México, el número será +525521123456 .

, con prefijo y todo. Si el contacto es de México, el número será . Se abrirá una ventana que nos indica que el usuario no está en nuestro contacto y nos da la posibilidad de agregarlo, pero también tenemos el botón grande de ‘Chatear’.

Al seguir estos pasos, ya se podrá iniciar una conversación normal con dicho número, pero siempre podemos elegir si añadirlo o no más adelante. Es importante que pongas el prefijo del país, pero por lo menos ya es posible mandar un WhatsApp a personas que no se tienen entre los contactos.

