Científicos advierten que se aproxima un apocalipsis de insectos

Científicos dieron a conocer el pasado 21 de abril, que se aproxima un apocalipsis de insectos, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature; te contamos.

¿Por qué podría llegar un apocalipsis de insectos?

El aumento en las temperaturas y la explotación de la tierra está empujando a los ecosistemas de insectos hacia el colapso en algunas partes del mundo, de acuerdo con este estudio.

El estudio identificó un vínculo preocupante entre la crisis climática y la agricultura altamente intensiva, mostró que en lugares donde esos impactos son particularmente altos, la abundancia de insectos ya ha disminuido en casi un 50% y el número de especies se ha reducido en un 27%.

Importante papel de los insectos

De acuerdo con la autora principal del estudio e investigadora del University College de Londres, Charlotte Outhwaite, elresultado es muy “preocupante”, debido a que los insectos tienen un importante papel en los ecosistemas locales, la polinización y la producción de alimentos.

Es importante destacar que los insectos son cruciales para la diversidad de nuestro planeta; el 80% de las plantas silvestres y el 60% de las aves dependen de los insectos.

Por su parte, Tom Oliver, profesor de Ecología Aplicada en la Universidad de Reading, y quien no participó en la investigación, dijo que los científicos no saben cuándo podrían alcanzar un punto de no retorno las poblaciones de insectos.

En términos de un potencial punto de inflexión en el que la pérdida de insectos provoque el colapso de ecosistemas enteros, la respuesta honesta es que simplemente no sabemos cuándo es el punto de no retorno. explicó Oliver.

¿Insectos voladores en peligro de extinción?

El apocalipsis de insectos ya se ha anuciado anteriormente, en el 2017, científicos encontraron descensos “alarmantes” en la población de insectos voladores en regiones de Alemania, hecho que podría tener consecuencia de gran alcance para la producción de cultivos y los ecosistemas naturales del planeta.

El coautor del estudio Caspar Hallman, no descartó que este tipo de sucesos estén sucediendo en otros lugares: “Si ves este tipo de descensos dramáticos en áreas protegidas, me preocupa que esta tendencia pueda estar en cualquier lugar”, agregó.

