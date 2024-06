¿Categoría 6? Comienza el impacto de los “mega huracanes” en la Tierra

El aumento de las temperaturas oceánicas está generando huracanes cada vez más intensos y destructivos, lo que ha llevado a algunos científicos a cuestionar si la escala actual de Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes de categoría 1 a 5, es adecuada para comunicar el riesgo de daños. En este contexto, se ha sugerido la posibilidad de establecer un nivel adicional para evaluar la magnitud de estos fenómenos.

Estudian una nueva categoría para medir a los huracanes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) utilizó el rango clásico durante más de 50 años, con el nivel más alto representando vientos de 250 kilómetros por hora o más.

Sin embargo, Michael Wehner, doctor del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, California, y James Kossin, de la Fundación First Street, Nueva York, en Estados Unidos, publicaron una investigación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en la que introdujeron la posibilidad de un nuevo escalón: la Categoría 6, para huracanes con ráfagas superiores a 309 kilómetros por hora.

Según Wehner, el calentamiento global causado por el hombre aumentó significativamente las temperaturas de la superficie oceánica y del aire troposférico en las regiones donde se forman los huracanes, proporcionando más energía para su intensificación.

Al analizar datos históricos de huracanes desde 1980 hasta 2021, el equipo identificó cinco tormentas que habrían sido clasificadas como Categoría 6 y todas ocurrieron en los últimos nueve años del registro.

Además, los científicos realizaron simulaciones para explorar cómo el cambio climático afectará la intensificación de los ciclones. Sus modelos mostraron que con un aumento de dos grados Celsius en las temperaturas globales, el riesgo de huracanes de Categoría 6 aumenta hasta un 50% cerca de Filipinas y se duplica en el Golfo de México.

La propuesta de modificar la escala actual de medición de huracanes

En la investigación, se destacó la importancia de reconsiderar la escala actual, ya que su carácter abierto puede llevar a una subestimación del riesgo.

“Incluso con los objetivos de calentamiento global relativamente bajos del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, las probabilidades de tormentas de Categoría 6 aumentaron sustancialmente”, afirmó Wehner.

Por su parte, Kossin añadió que, aunque agregar una sexta categoría a la escala de Saffir-Simpson no resolvería todos los problemas relacionados con la comunicación del riesgo, podría ayudar a generar conciencia sobre el creciente peligro de los huracanes mayores debido al cambio climático. “Nuestros resultados no buscan proponer cambios en la escala, sino aumentar la conciencia sobre el riesgo creciente de los huracanes de Categoría 5 bajo el cambio climático”, concluyó.

