¿Asteroide causará la destrucción de la Tierra en mayo? NASA responde

⛔ No, el asteroide 2009 FJ1 no destruirá la Tierra en 2022 y la NASA no ha dicho tal cosa.



☄Aclaraciones y una pequeña guía para detectar estos bulos que, por desgracia, cada vez son más frecuentes.https://t.co/4nKZZwpnrU por @SdeStendhal via @larazon_es pic.twitter.com/5VOo7RgL9t