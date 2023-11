La duda del millón; ¿es mejor entrenar con equipo o peso libre para ganar masa muscular?

Desde que el fisiculturismo inició su auge más grande con Arnold Schwarzenegger y sus 7 títulos de Mister Olympia, se ha tenido la duda sobre si entrenar con equipo o peso libre es la mejor opción para ganar masa muscular . En 1974 se pensaba que cargar grandes volúmenes como el austriaco era el camino a los cuerpos definidos, pero ¿esto es cierto del todo o existe otro camino? Aquí te daremos la respuesta a este tema.

Es muy común creer que los ejercicios funcionales pueden mejorar siempre la resistencia y condición física de las personas a diferencia de los que prefieren usar equipos, pero, en teoría esto no es cierto del todo, ya que un resiente estudio publicado por Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports , dio a conocer que se pueden tener buenos resultados en ambas partes.

Todo fue puesto a prueba a través de unos ejercicios implementados durante 3 días por semana. El primer grupo de personas realizaba sentadillas, press militar con barra, remo y prees de banca, mientras que el resto hacía los mismos movimientos, pero con equipo.

¿Qué es mejor, entrenar con equipo o con peso libre?

Luego de que ambos equipos se pusieran manos a la obra durante 2 meses, los resultados dejaron sorprendidos a los expertos, ya que, aunque se pensaba que habría diferentes fortalezas en los grupos, hubo un empate en el equilibrio, fuerza funcional, esprín, salto y potencia.

En conclusión, sin importar que se realicen ejercicios con equipo o peso libre, dependiendo de la intensidad que se le ponga a las rutinas y la alimentación que se lleve a cabo, los resultados físicos serán los mismos en un lapso de tiempo igual.

