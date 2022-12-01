Podcast adn40: Caprichos, hablemos sobre estilo de vida con Brenda Jaet

Caprichos es un podcast de adn40 en el que expertos de estilo de vida y moda, se unen junto a Brenda Jaet comunicóloga y periodista de moda, para darte a conocer todo lo que se convierte en tendencia.

Acerca de Brenda Jaet: “Ha trabajado como consultora en imagen física y ejecutiva impartiendo talleres, pláticas y asesorías personalizadas por toda la República Mexicana, contando con clientes del ámbito político, celebridades, iniciativa privada y empresas. Ha escrito para varias revistas, entre ellas Fernanda, Central, Padres e Hijos, Selecciones Readers Digest, Glow, Fuera Kilos e Íconos.

Es fiel creyente en impulsar el talento del diseño mexicano y la industria de la moda. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac y estudios en Imagen Pública, así como también en diseño de modas en el Instituto Tecnológico de la Moda, estudió maquillaje profesional en Umberto Beverly Hills”.

Todos los miércoles un episodio nuevo, totalmente gratis en Spotify,

Episodios de Caprichos un podcast de adn40

Karla Martínez de Salas directora editorial de Vogue México y Latam, habla sobre su trayectoria en la industria de la moda, sus grandes aciertos y sus retos.

Lucy Lara periodista de moda y autora de varios libros platica con nosotros sobre el poder de la ropa, el impacto que tiene en nuestras vidas y cómo crear un guardarropa funcional.

Hablamos con Gottfried Heiss, Director y fundador de la agencia de modelos GH Managment sobre todo lo relacionado con la industria del modelaje en México y el mundo. Cómo ha cambiado, que se necesita para ser modelo hoy, en qué consiste la carrera de modelaje y los do ‘s y don’ts de una buena agencia.

Platicamos con Beatriz Calles, directora de Mercedes Benz Fashion Week sobre sus más de 50 años de trayectoria en la industria de la moda en México.

Lydia Lavin es una diseñadora gráfica y textil, con carrera académica por más de 40 años. Lydia creó su marca homónima desde el 2005 con la intención de dar a conocer mundialmente el mercado textil indígena mexicano, de manera justa y equitativa.

Creadora de contenido, apasionada de la moda, blogger, influencer, socialite y protagonista del primer reality show de Netflix completamente mexicano: MADE IN MEXICO.

Historiador y jefe de contenido editorial de GQ México y Latinoamérica, además de miembro del Comité de Diversidad e Inclusión, Urbano Hidalgo en Caprichos.

Frattina, la primera boutique, pionera de la Avenida Masaryk, especialista en alta costura, celebró por todo lo alto su aniversario número 43 con un gran desfile, acompañadas de diseñadores exclusivos. Ven a conocer la historia detrás de esta boutique y sus fundadoras, quienes rompieron paradigmas y abrieron la brecha de la moda en México.

En este episodio de Caprichos, Abelardo Marcondes, Director General de Luxury Lab Global, nos platica de todo lo que tiene que ver con el mercado del lujo.

Shahapary Pulido es diseñadora y creadora de Palo de Yucca, marca mexicana creada en 2016 de sombreros, textiles, porta sombreros y ropa con diseños que representan la diversidad cultural y artesanal que existe en México. Una marca nacional que se vende por todo el país y se exporta a hoteles y boutiques de lujo en Europa, Estados Unidos y Japón.

Licenciada en Nutrición y Ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, con especialidades en alcoholismo, medicina funcional e integrativa, psicología transpersonal, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria, ella es sin duda una de las pioneras del bienestar en México.

Marisol Gongora es cirujana plástica certificada con subespecialidad en Cirugía plástica. Cuenta con más de 15 años de estudios, tiene especialidad en inyectables y rellenos faciales. Del mismo modo, Gongora es embajadora de diversas marcas internacionales en el ámbito médico.

Fundador de Paragon Model Managment, una de las agencias de modelos más importantes de la industria.

Conductora, modelo y maratonista nacida en la Ciudad de México, inició su carrera como modelo profesional a la edad de 16 años.

Judith Roldan es una mujer zacatecana que debido a sus medidas es denominada “curvy” o “talla grande”. Debutó en la portada de la revista londinense GMARO en diciembre de 2019, su alcance es tanto nacional como internacional.

Co fundadores de Stay Pro Grup, agencia que cuenta con 18 talentos exclusivos con más de 100 millones de seguidores en sus plataformas digitales, cómo: Paco de Miguel, Chingu Amiga, Héctor Herrera, Diego Reyes, entre otros.

Sharon Tal, diseñadora y directora de la marca Maskit. Trabajo en París para Lanvin bajo la dirección de Abert Elbaz y posteriormente en Alexander McQueen en Londres donde fue jefa del departamento de bordados. De 10 años para acá preside la marca Maskit, vistiendo a celebridades como Sarah Jessica Parker, Michelle Obama y Gal Gadot.

Está con nosotros Erica Valencia, asesora medioambientalista fundadora y directora general de Ectagono.

Carlos Emilio Carranza es un potenciador de imagen pública, ha trabajado con los mejores. Hoy en caprichos, nos va a platicar los secretos de una buena imagen.

Está con nosotros Claudio Maluf, el papá más famoso de Tik Tok.

Estrella de Tik tok y creadora de contenido que ha ganado popularidad por sus videos de baile, comedia y estilo que publica. Una de las influencers más grandes dentro de la comunidad LGBTTTIGA+ en México.

Camila Martínez, mejor conocida como Camila Healing es terapeuta en “Hipnosis de Sanción”. Conoce todo acerca de ella, los métodos que utiliza para dar terapias y mucho más aquí en Caprichos.

Nos acompaña Monica Hans, directora creativa de Pieles Hanson, negocio que este año se encuentra cumpliendo 80 años. Diseñadora de modas, licenciada en finanzas, con diplomados en desarrollo humano y una excelente carrera en el mundo de la moda.

Escritor, divulgador, conferencista, profesor, emprendedor, empresario y creador de proyectos pedagógicos orientados a promover un cambio de paradigma en la sociedad.

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