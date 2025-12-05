Mundial 2026: Robbie Williams interpretó ‘Desire’, el himno oficial de la FIFA; letra y significado
Durante el sorteo del Mundial 2026, Robbie Williams interpretó ‘Desire’, el himno oficial de la FIFA, este es su significado.
El artista británico, Robbie Williams interpretó "Desire", el himno de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) durante el sorteo del Mundial 2026 en el Centro Kennedy de Washington D.C.
"Desire" el himno de la FIFA interpretado por Robbie Williams
La canción es una mezcla de pop británico y emoción mediterránea y se estrenó en la final del Mundial de Clubes 2025. Es una canción compuesta por Robbie Williams, Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob y sonará en los futuros eventos FIFA.
Durante el sorteo del Mundial 2026, el cantante Robbie Williams salió al escenario vistiendo un traje color lila y sorprendió al imitar la celebración de Cole Palmer mientras interpretaba el himno de la FIFA .
¿Qué dice la letra del himno de la FIFA?
El tema trata de mandar un mensaje de unificación de culturas, este es el significado de la letra en español:
Dignidad para los débiles en los brazos de los valientes
Para los que perdimos y las almas que salvaron
Una cosa nos une y lo mejor está por venir
Sabemos quiénes somos y lo que debe hacerse
A pesar de la furia, la esperanza por lo alto
Si el diablo llega, no lo haremos esperar
Amor en cámara lenta que arde como el fuego
Tienes el balón y te mueve el deseo
Oh-oh-oh
Apunta alto, vuela alto
El destino está frente a ti (oh-oh-oh)
Es un juego hermoso y el sueño se está cumpliendo (oh-oh-oh)
Un solo amor, un solo tipo
Esta vida está enamorada de ti (oh-oh-oh)
Tus oportunidades están en el mundo y correrán contigo (oh-oh-oh)
Cuando el diablo nos mire, tendremos valor
A pesar de la furia y del rencor
Nuestra ley es el amor y arde como el fuego que veo
No habrá dolor porque ganamos con deseo
Oh-oh-oh
Apunta alto, vuela alto
El destino está frente a ti (oh-oh-oh)
Es un juego hermoso y el sueño se está cumpliendo (oh-oh-oh)
Un solo amor, un solo tipo
Esta vida está enamorada de ti (oh-oh-oh)
Tus oportunidades están en el mundo y correrán contigo (oh-oh-oh)
Siente la luz de siete mil millones de ojos (oh-oh-oh)
Justificamos y es un empate (oh-oh-oh)
Siente la luz de siete mil millones de ojos (oh-oh-oh)
Justificamos y es un empate (oh-oh-oh)
Dignidad para los débiles en los brazos de los valientes
Para los que perdimos y las almas que salvaron
