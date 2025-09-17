Aumento de acoso judicial contra periodistas mexicanos en 2025

En apenas siete meses del año se han registrado cifras históricas de procesos legales en contra de periodistas y medios de comunicación, un fenómeno que limita el acceso a la información y pone en riesgo la libertad de expresión en el país. El incremento del acoso judicial refleja un patrón preocupante que amenaza el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada.