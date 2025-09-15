Olga Sánchez Cordero: una vida al servicio de México desde los tres poderes de la Unión

En esta ocasión Claudia Ivett conversa con la diputada federal y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Ha ocupado un lugar en la historia de México como pocas mujeres. Magistrada, ministra, legisladora, secretaria de estado. Ha formado parte de los tres poderes de la unión.

Es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña y es Doctora Honoris Causa por las Universidades Autónomas de Morelos y Nuevo León.

Durante 20 años, de 1995 al 2015, fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2016 fue Diputada Constituyente de la Ciudad de México. De 2018 a 2021 se desempeñó como Secretaria de Gobernación.

También fue Senadora de la República, presidiendo la Mesa Directiva. Actualmente es Diputada Federal por MORENA. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de Justicia y Puntos Constitucionales.

