¿Rescatar a Pemex o maquillar cifras? Una mirada crítica con Carlos Ramírez F.

Carlos Ramírez F., socio de Integralia Consultores y uno de los analistas más serios en temas de energía y finanzas públicas, pone bajo la lupa los resultados de Pemex al segundo trimestre de 2025. A pesar de que la empresa reporta una ligera mejoría financiera en sus cifras globales, la realidad operativa sigue siendo preocupante. La subsidiaria de Pemex Exploración y Producción, que históricamente ha sido rentable, continúa sosteniendo a un grupo de refinerías obsoletas que generan pérdidas millonarias por cada barril procesado. Según Ramírez, el problema de fondo no está resuelto: Pemex Refinación perdió más de 1.2 billones de pesos durante el sexenio pasado y requiere una inversión tecnológica enorme que hoy no puede costear. Además, la refinería de Dos Bocas, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno federal, costó tres veces más de lo previsto y aún no opera con eficiencia ni produce a plena capacidad. ¿Estamos frente a una mejora real o simplemente ante un maquillaje contable? ¿Se están tomando decisiones estructurales para revertir la crisis, o Pemex sigue siendo una carga para las finanzas del país? En esta conversación a fondo, Ramírez examina los desafíos, las contradicciones y los riesgos de seguir apostando por una estrategia que no ha demostrado ser sostenible. También advierte sobre la necesidad de replantear el modelo energético del país si se quiere asegurar viabilidad a largo plazo, tanto para Pemex como para la economía nacional. Una entrevista clave para entender si realmente se está rescatando a Pemex… o sólo ganando tiempo.