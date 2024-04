Esto cuesta la entrada al Héroes y Villanos Fest en Six Flags México

Este abril Six Flags México ha preparado una experiencia especial para los visitantes, pues en esta ocasión el parque de diversiones realizará el Héroes y Villanos Fest, donde estarán presentes los villanos y héroes más famosos de DC Comics.

Más de 40 personajes estarán presente en lo que representa uno de los eventos más llamativos para los chicos, grandes y fans de la famosa casa de comics, quienes crearon a Superman, Joker, Batman, Mujer Maravilla , entre otros personajes.

¿Qué es el Héroes y Villanos Fest en Six Flags México?

Si te consideras un fanático y conocedor de los cómics no puedes dejar de pasar la oportunidad de conocer a los héroes y villanos más importantes del mundo y que han formado parte tanto de chicos como grandes.

En esta ocasión el Héroes y Villanos Fest en Six Flags México tendrá un desfile dedicado a La Liga de La injusticia, además de diversas presentaciones de DJ, junto con las Fun Nights, donde a altas horas de la noche el parque brillará con música, alimentos y actividades nocturnas.

Además, en distintos puntos del parque Six Flags habrá escenarios donde los asistentes podrán tomarse fotos con estos personajes que forman parte de la cultura pop y convivir con ellos durante su visita.

¿Cuánto costará la entrada al Héroes y Villanos Fest en Six Flags México?

Para poder entrar a este exclusivo evento tendrás que comprar tu boleto de visita por un día en 899 pesos o con tu Pase Anual 2024, disponible a la compra a partir d elos 1,600 pesos hasta los 2 mil 800 pesos y los niños y menores de 90 cm no pagan entrada.

Recuerda que el Héroes y Villanos Fest en Six Flags México es una experiencia que forma de Six Flags México que estará por tiempo limitada y estará disponible al público hasta 30 de junio de 2024, por lo que no te lo puedes perder.

