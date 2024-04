¡Qué miedo! Habrá campamento de películas de terror en los Dinamos

Si te gustan las películas de terror y la naturaleza no te puedes perder Noctambulante , un evento en el que vivirás la experiencia de ver cine de horror y fantasía al aire libre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Campamento de películas de terror en los Dinamos

La edición 2024 de Noctambulante estará enfocada en temas y géneros cinematográficos como el terror folclórico y paganismo, este género se originó en la década de los 60 e inicios de los 70 y el evento tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una experiencia única de fusión con la magia del cine y el misterio.

¿Qué películas se proyectarán en Noctambulante 2024?

En Noctambulante se proyectarán las siguientes películas :

Área 1

The Wicker Man, de Robin Hardy (1973)

Midsommar, de Ari Aster (2019)

Alucarda, de Juan López Moctezuma (1977)

VIY, de Aleksandr Ptushko, Georgi Kropachyov y Konstantin Yershov (1967)

Witchhammer, de Otakar Vávra (1970)

Área 2

Blood of the Satans Claw, de Piers Haggard(1971)

Eyes on Fire, de Avery Crounse (1983)

The Witch, de Robert Eggers (2015)

Litan, de Jean-Pierre Mocky (1982)

Witchfinder General, de Michael Reeves (1968)

¿Cuándo y a qué hora será Noctambulante?

Noctambulante se llevará a cabo el 18 de mayo de 2024 en el Campamento Paidos , ubicado en la tercera sección del Parque Nacional de los Dinamos.

La entrada será a las 15:00 horas y hasta la media noche, después de esa hora no habrá acceso al evento.

La primera función será a las 10:30 horas y la última se proyectará el 19 de mayo a las 7 de la mañana.

¿Cuánto cuestan los boletos para Noctambulante 2024?

Los boletos para Noctambulante se podrán comprar en el sitio web del evento, los precios van desde los 450 hasta los 2 mil pesos.

¿Qué se debe llevar al Campamento Noctambulante?

Con el apoyo de Paidos Campamentos, Noctambulante busca brindar al público la aventura de disfrutar del cine en un ambiente que no sea una sala cinematográfica, por ello es importante que quienes asistan lleven casa de campaña, bolsa de dormir, linterna y seguir las recomendaciones del staff.

El lugar cuenta con servicio de estacionamiento, sanitarios ecológicos y fogateros para que los asistentes puedan asar bombones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.