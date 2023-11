¿Por qué los niños se disfrazaron de cámaras o electrodomésticos en Día de Muertos y Halloween?

Cada año miles de niños se disfrazan para salir a pedir calaverita en México; sin embargo este 2023 sorprendieron a muchos pues varios menores aparecieron vestidos con cabezas gigantes de cámara o de otros electrodomésticos .

¿Por qué hubo niños disfrazados de electrodomésticos?

Algunos niños eligieron disfrazarse de los personajes de una serie llamada Skibidi Toilet que se popularizó rapidamente a pesar de ser considerada grotezca.

En redes sociales se hicieron virales varios videos y fotos de niños disfrazados con cabeza de cámaras, televisiones y grabadoras.

Dicha situación llamó la atención de muchas personas pues los niños dejaron de lado los disfraces comunes de monstruos conocidos y los cambiaron por estos personajes.

Muchas mamás compartieron videos en los que mostraron cómo hicieron los disfraces de sus hijos, la mayoría señaló que fue sencillo pues únicamente fueron necesarias cajas de cartón pintadas con los colores de los personajes y algunos agregaron algunas luces led.

¿Qué es Skibidi Toulet y dónde lo puedo ver?

Skibidi Toilet es una serie creada por Alexey Garasimov que se estrenó en febrero de 2023 y se ha vuelto muy popular entre los jóvenes. Los capítulos de Skibidi Toilet son hechos con el software de gráficos de computadora en 3D llamado Source Filmmaker.

La historia ocurre en la ciudad de Ohio en Estados Unidos.

Incluso, se han compartido videos de niños bailando la canción Everybody Wants to Rule de World de Tears for Fears, remix de Give it to me de Timbarland y Chupki V Krusta de Fiki.

Los Skibidi Toilet son sujetos que pueden morir al jalar la cadena del reterete. Mientras que los Speaker Man, Camera Man, etc son humanoides que tienen un conflicto con los Skibidi Toilet.

Cabe destacar que al principio estos videos se lanzaron simplemente como cortos de humor, pero conforme se fueron volviendo más populares cambiaron y ahora tienen una narrativa.

Su popularidad llegó al punto en el que cientos de jóvenes comenzaron a crear sus propias historias y videos con los personajes.

Los capítulos de Skibidi Toilet se estrena en Youtube en el canal DaFuq?Boom!.

¿Cuáles fueron los disfraces más populares para Halloween 2023?

En Estados Unidos, los disfraces que más se utilizaron con base en las tendencias fueron Taylor Swift, Mario y Luigi, Jigsaw de la película Saw, Oppenheimer, Barbie y Ken.

