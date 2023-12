¿Quiénes estarán en los mejores conciertos en diciembre en CDMX?

Este diciembre de 2023 no solo se presenta como una ocasión para compartir tiempo con la familia, sino que también llegará repleto de conciertos imperdibles para disfrutar con amigos o pareja. En general, muchos artistas aprovechan este periodo para descansar y tomarse unas vacaciones, lo que hace que sea poco común verlos junto a sus fanáticos ofreciendo presentaciones. Por este motivo, si aún no has planeado nada, te recomendamos aprovechar la oportunidad de presenciar en vivo a tu estrella favorita en la Ciudad de México (CDMX),

Si estás pensando en romper con la rutina en estas festividades decembrinas, la CDMX tiene preparada una serie de conciertos que sin duda te harán vibrar alto. Diversos grupos y cantantes , tanto nacionales como internacionales, se reunirán con sus fans para cerrar con broche de oro este 2023 en distintos recintos de la capital. Algunas estrellas del escenario presentarán sus shows como parte de su esperada gira de regreso, mientras que otras buscarán volver a conectar con sus fans después de un largo tiempo.

🔥 TOUR XX ANIVERSARIO🔥.



Estamos muy contentos de poder anunciar las fechas 100% confirmadas de este gran festejo. 😎



Más shows por anunciar. ⚡️



¿En qué ciudad te gustaría vernos? 😎. #AllisonXX pic.twitter.com/ky0k5Eptq1 — Allison (@Allisonband) September 8, 2023

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en los mejores conciertos en diciembre en CDMX?

Desde el 7 de diciembre hasta el 20 de diciembre artistas de la talla de RBD, Allison, Mon Laferte, Caifanes, entre muchos otros, estarán presentandose en diversos escenarios de la CDMX. A continuación, te compartimos una lista de los mejores conciertos que no debes de perderte en diciembre:



Ana Mena (8 de diciembre)



Yuri (8 de diciembre en Auditorio Nacional)



Caifanes (8 y 9 de diciembre en Palacio de los Deportes CDMX)



(8 y 9 de diciembre en Palacio de los Deportes CDMX) Emmanuel y Mijares (9 y 10 de diciembre en Auditorio Nacional)



(9 y 10 de diciembre en Auditorio Nacional) Mon Laferte y Mujeres del Viento Florido (9 de diciembre)



Siddhartha (9 de diciembre en Foro Sol)



(9 de diciembre en Foro Sol) OV7 (14 de diciembre Arena CDMX)



Allison (16 de diciembre en Palacio de los Deportes CDMX)



(16 de diciembre en Palacio de los Deportes CDMX) Paty Cantú (20 de diciembre en Teatro Metropólitan CDMX)



Luis Miguel (20 diciembre CDMX)



(20 diciembre CDMX) RBD (21 de diciembre)

Para asegurarte de no perderte ninguno de estos emocionantes conciertos en CDMX, recuerda adquirir tus boletos a través de las páginas web oficiales. Además, te sugerimos verificar la disponibilidad de asientos, ya que algunos eventos podrían haber agotado sus entradas.

