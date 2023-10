¿Cuándo será la Mega Procesión de Catrinas 2023 en CDMX?

Sin duda uno de los eventos más esperados en el marco del Día de Muertos es la Mega Procesión de Catrinas que llena de colores y alegría las calles de la Ciudad de México, así que si deseas participar en esta décima edición aquí te diremos todo lo que debes de saber.

¿Cuándo será la Mega Procesión de Catrinas 2023?

El festejo para celebrar a la famosa catrina de José Guadalupe Posada se realizará el domingo 22 de octubre a partir de las 18:30 horas. La procesión dará inicio en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de la CDMX.

La participación es totalmente gratuita y tiene el objetivo principal de fomentar la tradición del Día de Muertos, que llama a recordar a quienes ya no se encuentran entre nosotros, así como de reconocer la figura de la catrina que se ha convertido en un símbolo muy importante para los mexicanos.

Día de Muertos: Nos volveremos a encontrar

¿Quiénes participarán en la Mega Procesión de Catrinas 2023?

La Mega Procesión de Catrinas se dividirá en diferentes contingentes, que tendrán temáticas específicas, las cuales son:

Catrinas con trajes típicos mexicanos

Catrinas médicos y enfermeras

Catrinas amantes del K-Pop

Catrinas del segmento de batucada

Catrinas Familias Unidas

Catrinas prehispánicas, Rockabilly Roller

Catrinas steampunk, rumberas y danzoneros

Catrinas luchadoras

Tenemos una cita este 22 de octubre. Arrancamos 6:30pm del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Sin embargo esto no quiere decir que no puedas vestirte de catrina con el look que más te guste, pues todos podrán ser parte de la Mega Procesión.

¿Quién creó a la Catrina?

Fue el célebre caricaturista José Guadalupe Posada quien se hizo famoso por “La Calavera Garbancera”, que representa al pueblo y su carácter festivo.

La palabra “garbancera” hace alusión a las personas que vendían garbanza y teniendo sangre indígena pretendían ser europeos; y es que muchos mexicanos del pueblo que eran pobres aparentaban un estilo diferente.

Años después, la obra de Guadalupe Posada inspiró al muralista Diego Rivera, quien la bautizó como Catrina. Le puso vestidos lujosos, accesorios, así como color para que no solo fuera blanca y negra.

