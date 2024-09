La mejor pizza del mundo 2024 no está en Italia, se encuentra en una ciudad de Norteamérica

La mejor pizza del mundo de este 2024 ya no se encuentra en la ciudad de Nápoles, Italia, la cuna de las mejores pastas y pizzas. El título se lo ha robado un restaurante de Norteamérica y no creerás en dónde se encuentra. De acuerdo a los premios 50 Top Pizza, un reconocimiento otorgado por la comunidad más grande pizzas de calidad en todo el globo terráqueo, el restaurante Lower East Side alberga la mejor napolitana del mundo.

¿Cuál es la mejor pizza del mundo en el 2024?

La metrópoli de Nueva York le ha arrebatado el título de la “ciudad con la mejor pizza del mundo” a Nápoles, Italia, urbe conocida desde el siglo XVIII por albergar la mejor napolitana del mundo desde 1830, cuando se dio a conocer este platillo como el más popular y emblemático de los italianos. “Port’ Alba” era un restautante al que le auguraban poco futuro, y hasta hoy día peleó con todas sus fuerzas para mantener el reconocimiento global por décadas.

El restaurante que le arrebató el título de “la mejor pizza del mundo 2024" a los italianos fue “Una Pizza Napoletana”, ubicada en el barrio con los departamentos y boutiques más elegantes de Nueva York, Lower East Side. El hecho conmocionó a toda la urbe estadounidense y a la comunidad gastronómica, pues ahora pueden afirmar que la mejor napolitana del mundo se encuentra dentro de sus calles modernas y jóvenes, donde los locales de música y restaurantes hacen que la metrópoli nunca duerma.

De acuerdo con los premios del 50 Top Pizza, cuya sede se encuentra en la propia Italia, esta semana salió la lista mundial de los mejores restaurantes de pizza del 2024. “Una Pizza Napoletana” fue inaugurada por el maestro pizzero Anthony Mangieri y desde marzo del 2022 superó a los competidores de Estados Unidos y ahora a los globales.

De acuerdo con un medio de Estados Unidos, el maestro pizzero aseguró que era “inspirador” haber sido reconocido por su labor gastronómica en sus 30 años de carrera, especialmente por la cuna de la pizza, la ciudad de Nápoles.

Esta es la lista de las mejores pizzas del mundo según 50 Top Pizza

México también figuró en la lista de las mejores pizzas del mundo, aunque la lista solo se centra en los primeros 50, continúa hasta los 100 galardonados por su exquisito sabor. “Ardente”, un restaurante con dos sucursales ubicadas en Pegregal y Condesa, quedó en el número 67 por su pizza napolitana y pasta italiana. Según 50 Top Pizza, el establecimiento juega con sus platillos para mezclar lo mejor de las dos culturas gastronómicas.

La preparación y el sabor de la masa, con una corteza pronunciada, siguen las indicaciones de la tradición napolitana, para los aderezos nos inspiramos en los grandes clásicos certificados: las margaritas y la marinara se preparan según las especificaciones. No faltan opciones más deliciosas con rellenos que se han vuelto icónicos como Capricciosa, Frutti di Mare o los más fusión Aguacate y Prosciutto. La elección de platos italianos es muy rica e incluye primeros platos de pasta fresca y seca, segundos platos de marisco y tierra y postres. Buen surtido de vinos, burbujas, licores y licores. -describió 50 Top Pizza en su sitio web.

Siguiendo con los primeros lugares del top, en el segundo puesto se encuentra Diego Vitagliano Pizzeria, unicada en Nápoles, Italia; le siguen I Masanielli – Francesco Martucci en Caserta, Italia; The Pizza Bar on 38th ubicada en Tokio, Japón; Confine en Milán, Italia; y Napoli on the Road en Londres, Inglaterra. Esto no es una sorpresa, pues Italia logró dominar la lista general con 41 establecimientos, Estados Unidos con 15 e incluso países como Corea del Sur, Bolivia e India también figuraron en la lista, recalcando así que los galardones fueron en todo el mundo.